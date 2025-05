Para impresionar a la suegra: esta la mejor receta de MasterChef Celebrity Generaciones, según la inteligencia artificial

Cuando se trata de quedar bien con la suegra, no hay margen para errores culinarios. Y si hay un lugar donde se han visto platillos dignos de aplauso y lágrimas (a veces de emoción, a veces de frustración), ese es MasterChef Celebrity Generaciones.

La receta de MasterChef que fue considerada como la mejor por la inteligencia artificial

Entre reencuentros, rivalidades de otras temporadas y talento inesperado, el reality ha dejado joyas de la cocina que bien podrían sacarte del apuro si estás pensando en cocinar algo memorable.

Pero, ¿cuál es la receta? Esa que no solo se ve bien, sino que sabe mejor y no tiene demasiadas complicaciones. Pues, según la inteligencia artificial (IA), hay una que lo tiene todo: el pollo en salsa de chipotle con papas, presentado por el actor Plutarco Haza.

Un platillo que no solo sorprendió al jurado, sino que se convirtió en uno de los favoritos del público… y sí, también de la IA de ChatGPT.

Además, la receta fue destacada no solo por su sabor, sino por su presentación. Todo bien montadito, con colores cálidos, aromas que atrapan y un resultado que se ve fancy pero no intimida al prepararlo. Según los datos, es la receta más replicada de la temporada… y no es casualidad.

¿Qué ingredientes lleva y cómo hacerla en casa sin fallar?

Este platillo fue una de las grandes sorpresas en MasterChef Celebrity Generaciones, pues tiene todo: es cremoso, sabroso, reconfortante y perfecto para una comida especial sin complicarse la vida. Acá te dejamos cómo hacerlo, paso a paso:

Ingredientes:



1 pechuga de pollo (cortada en fajitas)

Sal y pimienta negra al gusto

1 cdita de cebolla en polvo

1 cdita de ajo en polvo

½ cebolla

3 jitomates

1 diente de ajo

Chipotles en adobo al gusto

1 taza de crema

½ barra de queso crema

Papas cambray (las que quieras)

Mantequilla

Perejil fresco picado

Preparación:



En una olla con agua, pon a hervir la cebolla, los jitomates en cuartos y el diente de ajo. Ya que estén cocidos, licúa todo junto con los chipotles, la crema, el queso crema, sal y pimienta. Esa será tu salsita base. Mientras tanto, corta la pechuga en fajitas y sazónalas con sal, pimienta, ajo en polvo y cebolla en polvo. En un sartén con un poco de aceite, cocina el pollo hasta que se dore bien. Agrega la salsa licuada y deja que todo se cocine junto unos minutos, hasta que espese un poquito. Por otro lado, cuece las papas cambray en agua con sal hasta que estén suaves. Luego, en la misma olla (ya sin agua), derrite mantequilla y dora las papitas con un poco más de sal, pimienta, ajo y cebolla en polvo. Sirve el pollo con su salsita bien caliente, acompaña con las papas y termina con perejil fresco encima.

Es un platillo que cumple con todo: elegante, sabroso, rendidor y, sobre todo, ideal para esas comidas donde no se puede fallar. ¿La suegra? Encantada. ¿La cocina? En su punto. ¿Tú? Bueno… mejor dicho, quien lo prepare, quedará como un verdadero MasterChef.