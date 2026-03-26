Es algo curioso: esto significa si escuchas grillos cantar en tu casa durante la noche

En la vida cotidiana, existen ciertos sonidos que muchas veces pasan inadvertidos porque se dan por hecho y se ignora todo lo que hay detrás de ellos. Es el caso del canto de los grillos, que es común escuchar en las noches, incluso si no hay un jardín cerca, lo que lo hace aun más increíble por el significado que esto tiene.

Lo primero que hay que mencionar es respecto a la naturaleza de estos animales, pues es parte de sus formas de convivencia. De acuerdo con información de Animal Pest, este ruido se produce por tres razones diferentes: un macho quiere atraer a una hembra, un macho va a pelear con otro macho o entre ellos están tratando de advertirse de una amenaza que se aproxima, así que aunque parezca normal, no siempre lo es.

Qué significa escuchar grillos, según el Feng Shui

Por otra parte, en cuestiones energéticas también existen varias teorías respecto a qué quiere decir estar en una casa donde a menudo se pueden escuchar grillos. Una de ellas afirma que estos insectos son una especie de "mensajeros espirituales", que desde el Feng Shui tienen como propósito contagiar de sabiduría a todos los que se cruzan en su camino.

Escuchar grillos es una señal positiva, según el Feng Shui|Canva

Así que hay quienes creen que cuando estos animales están cerca, es porque tienen un aprendizaje que transmitir y por esto conviene tener la mente abierta. Además, los cantos de los grillos podrían ser un aviso de que está pasando algo a nivel interior que vuelve urgente desarrollar la autocrítica, según explica un artículo de Centre of Excellence.

¿Encontrar grillos es de buena suerte?

Otra curiosa idea que se tiene, es que cuando los cantos de los grillos aparecen de pronto, es en realidad porque están avisando que se viene un cambio positivo en todos los aspectos de la vida. Esto ya que tal como menciona un artículo del sitio especializado Cook's Pest Control, se considera que los grillos son de buena suerte y su llegada a un lugar es símbolo de fortuna.

Los grillos pueden ser símbolo de buena suerte en una casa|Canva

Así que lo ideal es estar dispuesto a todas las posibilidades y tener presente esta teoría, ya que incluso si no pasa nada, es una forma de "orillarse" a tener buen ánimo. Y debido a que no son invasores ni representan un peligro (como algunos tipos de arañas u otros insectos), no es necesario erradicarlos. Y si escuchar cómo cantan los grillos no es algo que te agrade, puedes simplemente devolverlos a la calle.