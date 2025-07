Hay cosas que, aunque valen poco en papel, terminan convirtiéndose en verdaderas joyas… y sí, eso le está pasando a un billete mexicano de 100 pesos mexicanos. No tiene errores, no es una edición rara, ni está firmado por algún presidente olvidado.

Simplemente, es tan bonito, que alguien decidió ponerlo en venta por 59 mil pesos. Y aunque suene exagerado, hay una historia detrás.

¿Cuál es el billete de 100 pesos que se vende tan caro?

Es el billete vertical de Sor Juana Inés de la Cruz. Seguro, ya lo has visto: color rojo intenso, con detalles que parecen sacados de una pintura, y un diseño que, la verdad, está precioso. No por nada ha sido nombrado uno de los billetes más bonitos del mundo.

Quien lo está vendiendo en plataformas de venta online como Mercado Libre lo tiene sin circular, completamente nuevo, como salido del cajero pero con guantes de algodón. Y eso, en el mundo de la numismática, ya lo vuelve especial. A eso súmale que tiene a una figura histórica como Sor Juana y el precio se dispara.

Crédito: PIENDANOTASTV Este billete mexicano de 100 pesos es precioso y alguien pide 59.000 por él

¿Por qué piden 59 mil pesos por un billete de 100?

Más allá del valor nominal, este tipo de piezas puede llegar a considerarse casi arte. Si está impecable, sin dobleces, manchas o señales de uso, su precio sube. Es como tener un cuadro: alguien podría decir “es solo papel”, pero otros ven historia, estética y simbolismo.

En este caso, quien lo vende asegura que es un gran regalo, una pieza para quien ama la cultura mexicana o simplemente una joya para iniciar (o sumar a) una colección.

¿Qué tiene de especial el billete de Sor Juana?

Además de ser uno de los pocos billetes verticales en circulación, su diseño es una mezcla entre elegancia y orgullo nacional. Aparece Sor Juana con su característico porte intelectual y, en el reverso, un bosque templado mexicano que le da un aire poético al conjunto.

Este billete no es raro porque sea difícil de encontrar, sino porque ha logrado convertirse en algo más que dinero: es un símbolo. Y sí, tal vez no todos pagaríamos 59 mil por uno, pero no se puede negar que verlo en perfecto estado da ganas de enmarcarlo.