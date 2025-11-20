Qué significa la palabra “boda": te sorprenderás al saber que no tiene nada que ver con la tradicional fiesta

La palabra “boda” es tan común y siempre se asocia con la tradicional fiesta de unión entre una pareja; sin embargo, lo que realmente significa puede sorprenderte, pues tiene un origen que te dejará con la boca abierta.

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), existen varias definiciones de esta interesante palabra, y una de ellas —la más famosa— viene de “voto” o “promesa” entre dos personas.

Pero hay otras definiciones, como “fiesta” o “alegría”; incluso se refiere a un lugar donde se reúne un grupo de personas y hay mucho alboroto o confusión.

Incluso existe una definición como verbo que significa “no ir a divertirse, sino a pasar trabajos”, que proviene de la expresión “no ir a bodas”.

¿Existe la boda de plata, de oro, pero cuál es la boda de diamante?

La boda de una pareja no se celebra solo una vez en la unión del matrimonio, sino que, con el paso del tiempo, también se festejan los años acumulados. Por ejemplo, existen las bodas de plata, que significan que la pareja celebrará su vigésimo quinto aniversario.

(ESPECIAL/CANVA) La boda tiene muchos significados, dependiendo de la propia pareja.

Lo mismo ocurre con las bodas de oro, que celebran el aniversario quincuagésimo. Pero las bodas de diamante festejan el aniversario sexagésimo, es decir, cuando la pareja cumple 60 años de matrimonio.

¿Cuál es el significado espiritual de una boda?

La boda, además de una fiesta, representa una tradición muy importante en lo espiritual. Según Wisdom Library, es un ritual que simboliza el amor, el compromiso y la unión del alma, más allá de un acuerdo mutuo.

Es por eso que cada vez más parejas eligen casarse en ceremonias espirituales rodeadas de naturaleza y de sus seres queridos, después de la boda civil, que es más formal y parte de un acuerdo legal entre ambas partes. Algunas ideas de estas bodas simbólicas se realizan en playas, bosques e incluso en sitios culturales importantes de todo el país.

Las palabras son un universo en constante movimiento. “Boda” es un ejemplo perfecto de cómo el lenguaje puede sorprendernos, recordándonos que detrás de los términos que usamos todos los días hay historias, matices y curiosidades que enriquecen nuestra manera de comunicarnos.