Esta receta de rosca de Reyes mini te encantará para el chocolate caliente: solo son 7 pasos
Contrario a lo que muchos piensan, la rosca de Reyes no es tan difícil de hacer, menos cuando se sigue una receta clara y práctica para una versión miniatura.
La rosca de Reyes es uno de los platillos más esperados de todo el año gracias a su sabor y lo bien que va con bebidas calientes. Y para los que quieren disfrutar sin descuidar la dieta, existe una receta súper sencilla de seguir para hacer una versión miniatura que se puede hacer sin ser experto en repostería y es ideal para un "antojito".
Rosca de Reyes miniatura: ingredientes y receta fácil
Necesitas:
- 4 tazas de harina de trigo.
- Una cucharadita de levadura.
- 1/2 taza de azúcar.
- 1/2 taza de leche.
- 1/2 taza de agua tibia.
- 2 huevos enteros y la yema de un huevo.
- 1/2 taza de mantequilla a temperatura ambiente.
- Una pizca de sal.
- Una pizca de esencia de vainilla.
Para la pasta dulce y decoración de la rosca de Reyes:
- ⅓ taza de harina.
- ⅓ taza de azúcar refinada.
- 3 cucharadas de mantequilla vegetal.
- Ate de colores en tiras.
- Cerezas en almíbar.
Paso a paso para hacer rosca de Reyes con una receta fácil
1. Activa la levadura. En un tazón pequeño, agrega la levadura y el agua tibia. Deja reposar hasta que se forme una ligera capa de espuma o "burbujas".
2. Prepara la masa. Agrega la harina, el azúcar, la sal, los dos huevos enteros, la leche, la esencia de vainilla y la levadura.
3. Dale forma a la masa. Una vez integrados los primeros ingredientes, añade la mantequilla y mezcla con ayuda de una batidora para que todo se incorpore bien. Para saber si ya está lista, verifica su textura: tiene que ser suave, elástica y no quedarse pegada en los dedos.
4. Deja reposar. Pon la masa en un tazón ligeramente engrasado, cubre con plástico de cocina o un paño húmedo. Déjala reposar dos horas en un lugar fresco hasta que duplique su tamaño.
5. Rellena los moldes. Pon papel encerado en el molde y unta con un poco de mantequilla o aceite en aerosol. Dale la forma con tus dedos; el tamaño dependerá de qué tan grandes las quieras. Déjalas reposar otro rato para que la masa se asiente bien.
6. Agrega la "concha de azúcar". Bate la harina, el azúcar y la mantequilla. Forma una pasta maleable con esta receta y ponla en la superficie de la mini rosca de Reyes.
7. Barniza y lleva al horno. Con la yema de huevo que dejaste aparte, barniza la superficie de la masa. Precalienta el horno a 190°C. Hornea de 10 a 20 minutos, según consideres necesario por la apariencia del pan.
Y listo, con esta práctica receta podrás hacer tu propia rosca de Reyes en versión miniatura, ideal para un postre o para un antojito en estos días de invierno donde las temperaturas descienden.