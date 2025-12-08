Esta receta de rosca de Reyes mini te encantará para el chocolate caliente: solo son 7 pasos

La rosca de Reyes es uno de los platillos más esperados de todo el año gracias a su sabor y lo bien que va con bebidas calientes. Y para los que quieren disfrutar sin descuidar la dieta, existe una receta súper sencilla de seguir para hacer una versión miniatura que se puede hacer sin ser experto en repostería y es ideal para un "antojito".

Rosca de Reyes miniatura: ingredientes y receta fácil

Necesitas:



4 tazas de harina de trigo.

Una cucharadita de levadura.

1/2 taza de azúcar.

1/2 taza de leche.

1/2 taza de agua tibia.

2 huevos enteros y la yema de un huevo.

1/2 taza de mantequilla a temperatura ambiente.

Una pizca de sal.

Una pizca de esencia de vainilla.

Freepik La preparación de la masa es el paso más importante al hacer una rosca de Reyes

Para la pasta dulce y decoración de la rosca de Reyes:



⅓ taza de harina.

⅓ taza de azúcar refinada.

3 cucharadas de mantequilla vegetal.

Ate de colores en tiras.

Cerezas en almíbar.

Paso a paso para hacer rosca de Reyes con una receta fácil

1. Activa la levadura. En un tazón pequeño, agrega la levadura y el agua tibia. Deja reposar hasta que se forme una ligera capa de espuma o "burbujas".

2. Prepara la masa. Agrega la harina, el azúcar, la sal, los dos huevos enteros, la leche, la esencia de vainilla y la levadura.

3. Dale forma a la masa. Una vez integrados los primeros ingredientes, añade la mantequilla y mezcla con ayuda de una batidora para que todo se incorpore bien. Para saber si ya está lista, verifica su textura: tiene que ser suave, elástica y no quedarse pegada en los dedos.

4. Deja reposar. Pon la masa en un tazón ligeramente engrasado, cubre con plástico de cocina o un paño húmedo. Déjala reposar dos horas en un lugar fresco hasta que duplique su tamaño.

5. Rellena los moldes. Pon papel encerado en el molde y unta con un poco de mantequilla o aceite en aerosol. Dale la forma con tus dedos; el tamaño dependerá de qué tan grandes las quieras. Déjalas reposar otro rato para que la masa se asiente bien.

6. Agrega la "concha de azúcar". Bate la harina, el azúcar y la mantequilla. Forma una pasta maleable con esta receta y ponla en la superficie de la mini rosca de Reyes.

7. Barniza y lleva al horno. Con la yema de huevo que dejaste aparte, barniza la superficie de la masa. Precalienta el horno a 190°C. Hornea de 10 a 20 minutos, según consideres necesario por la apariencia del pan.

Canva La rosca de Reyes es perfecta para acompañar una deliciosa taza de chocolate caliente

Y listo, con esta práctica receta podrás hacer tu propia rosca de Reyes en versión miniatura, ideal para un postre o para un antojito en estos días de invierno donde las temperaturas descienden.