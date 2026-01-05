Enchinar las pestañas con una cuchara es un truco de belleza que ha pasado de generación en generación y que en los últimos años volvió a ganar popularidad gracias a las redes sociales y figuras del mundo de la moda. Muchas personas la consideran una alternativa práctica al rizador tradicional.

Sin embargo, aunque el método puede funcionar si se realiza con cuidado, especialistas advierten que también implica riesgos para la salud de las pestañas y del párpado. La clave está en conocer tanto sus beneficios como sus posibles efectos negativos antes de incorporarlo a la rutina diaria de maquillaje.

Los beneficios del método de la cuchara para enchinar las pestañas

Uno de los principales atractivos de enchinar las pestañas con cuchara es la curvatura suave que se obtiene. A diferencia del rizador metálico, que suele dejar un ángulo más marcado, la cuchara permite una curva más orgánica y natural, ideal para maquillajes discretos.

Además, ofrece mayor control, ya que se pueden trabajar secciones específicas de las pestañas, lo que resulta útil para personas con pestañas cortas o muy rectas. Cuando la cuchara se entibia ligeramente con el calor de las manos o con agua tibia (sin llegar a quemar), el rizo puede durar más tiempo.

Riesgos y efectos negativos del método de la cuchara para enchinar las pestañas

La IA de Google indica que el principal riesgo de esta técnica es el arrancamiento del vello. Si se ejerce demasiada presión o se desliza incorrectamente la cuchara, es común que las pestañas se desprendan desde la raíz. A largo plazo, la fricción constante del metal puede debilitar la fibra capilar, volviéndola más frágil y propensa al quiebre.

Dermatólogos y especialistas en salud ocular también alertan sobre la posibilidad de irritación o lesiones en el párpado. Un borde afilado, una cuchara sucia o un mal movimiento pueden causar pellizcos, enrojecimiento o infecciones, especialmente en una zona tan sensible como el ojo.

Recomendaciones de expertos para evitar daños en el ojo y las pestañas

Para reducir los riesgos, los especialistas coinciden en algunas recomendaciones básicas. Es fundamental utilizar siempre una cuchara limpia para evitar la transferencia de bacterias. También se aconseja no enchinar las pestañas después de aplicar rímel, ya que el producto endurece el vello y aumenta la probabilidad de quiebre.

La técnica correcta consiste en presionar suavemente las pestañas contra el borde de la cuchara (sin jalarlas) y mover el dedo hacia arriba con cuidado. Si se utiliza calor, este debe ser mínimo y apenas tibio al tacto.

Maquilladores profesionales como Erica Coates y formadores de escuelas como Makeup Designory, destacan que la técnica bien ejercida puede ofrecer un acabado visual favorecedor. Pero recuerdan que no debe usarse de forma abusiva para no comprometer la salud de las pestañas.