Estos son los mejores días de febrero para cortarte el pelo, según el calendario lunar

Muchas personas siguen el calendario lunar como una guía para cuidar su pelo y potenciar sus resultados. Las fases de la Luna influyen en el crecimiento, la fuerza y la duración del corte, por lo que elegir el día adecuado puede marcar la diferencia. Por tal motivo, aquí compartimos cuáles son los mejores días de febrero para hacerlo.

Cada ciclo lunar comienza con la Luna nueva, el punto de mayor interioridad, una fase que concentra toda la fuerza de los inicios y comienzos. Este es el momento ideal para proponerse objetivos, de acuerdo al sitio Cuerpo Mente, como por ejemplo el cambio de look.

Mejores días para cortarte el cabello en febrero

Si quieres que el corte dure y tu cabello se mantenga más fuerte, deberás ir a la peluquería los siguientes días:



10 de febrero (martes): día con influencia lunar favorable.

(martes): día con influencia lunar favorable. 13 de febrero (viernes): día con buena energía para corte.

(viernes): día con buena energía para corte. 14 de febrero (sábado) : otro día auspicioso para visitar el salón.

(sábado) : otro día auspicioso para visitar el salón. 24 de febrero (martes): coincide con el cuarto creciente, excelente para estimular el crecimiento del cabello.

Estos cortes de pelo son fantásticos.|Canva

¿Cuál es la relación del corte de pelo con los signos lunares?

Desde la antigüedad, muchas culturas han observado la Luna como guía para las actividades cotidianas, y una de las creencias más populares es la influencia de sus fases y signos en el crecimiento y la energía del cabello. La idea central es que el satélite, al recorrer cada signo zodiacal, emite una vibración distinta que puede potenciar o debilitar ciertos resultados al cortarse el pelo:

