12 ideas de cortes de pelo para mujer a la altura de los hombros: se ven hermosos y están a la moda

Los cortes de pelo a la altura de los hombros se han convertido en una de las opciones más populares por su equilibrio entre comodidad y estilo. Este largo permite jugar con capas, texturas y acabados modernos sin perder versatilidad. ¡Mira los mejores estilos para tu cabello!

Si buscas un cambio favorecedor y actual, desde la plataforma Pinterest varios usuarios compartieron estas 12 ideas de cortes de cabello para mujer, que te ayudarán a lucir un look hermoso y totalmente a la moda.

Estos son los mejores cortes de pelo para mujeres

Long bob recto: elegante y atemporal, ideal para un look pulido.

elegante y atemporal, ideal para un look pulido. Long bob con capas suaves: aporta movimiento sin perder el largo.

aporta movimiento sin perder el largo. Corte clavicut: llega justo a la clavícula y estiliza el cuello.

|pinterest

Bob desfilado: ligero y moderno, perfecto para dar textura.

ligero y moderno, perfecto para dar textura. Corte a la altura de los hombros con flequillo cortina: suaviza el rostro y está muy en tendencia.

suaviza el rostro y está muy en tendencia. Media melena ondulada: ideal para un look natural y relajado.

|pinterest

Corte recto con raya al medio: minimalista y sofisticado.

minimalista y sofisticado. Capas largas frontales: enmarcan el rostro y aportan volumen.

enmarcan el rostro y aportan volumen. Shag suave: desenfadado, con capas y textura moderna.

|pinterest

Bob a los hombros con puntas hacia afuera : retro y juvenil.

: retro y juvenil. Corte a los hombros con flequillo recto: ideal para un estilo más definido.

ideal para un estilo más definido. Media melena con efecto messy: volumen natural y apariencia fresca.

|pinterest

Los accesorios infaltables en cortes de pelo al hombro

Los cortes de pelo a la altura de los hombros son muy versátiles y se realzan aún más con los accesorios adecuados, que aportan estilo y personalidad. De acuerdo a la revista Glamour, estos son los infaltables:

