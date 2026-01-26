En poco tiempo: 3 tips para que tengas el pelo suave y sedoso, como de revista

Tener el pelo suave, sedoso y con ese brillo espectacular que parece sacado de una revista es más fácil de lo que imaginas. No se trata de usar mil productos, sino de aplicar los cuidados adecuados en el momento justo. En esta nota descubrirás 3 tips rápidos y efectivos para mejorar la apariencia de tu cabello en poco tiempo y lograr una melena impecable y llena de vida.

Especialistas del portal Wella dieron a conocer los pasos a seguir para lograr una cabellera increíble en cuestión de minutos, que se pueden adaptar fácilmente a pelos teñidos, secos, grasos o incluso con frizz.

Esto debes hacer para conseguir un pelo suave y sedoso

1. Hidratación profunda una vez por semana: es fundamental porque repone la humedad y los nutrientes que el cabello pierde por el lavado, el sol y la contaminación. Una buena hidratación mejora la elasticidad del pelo, previene la resequedad y reduce la aparición de frizz y puntas abiertas, dejando el cabello más suave y brillante.

2. Proteger tu pelo del calor: el calor excesivo debilita la fibra capilar y provoca quiebre, opacidad y sequedad. Usar protector térmico crea una barrera que reduce el daño causado por la plancha, el secador o el rizador, ayudando a mantener el cabello sano, fuerte y con mejor textura.

3. Sellar las puntas con aceites o sérum: ayuda a retener la hidratación dentro del cabello y a proteger las zonas más frágiles. Los aceites y sérums aportan brillo, suavidad y evitan que las puntas se abran, logrando un acabado más prolijo y de aspecto saludable.

La importancia de mantener el corte

Mantener el corte de cabello en buen estado es clave para que el pelo se vea sano, prolijo y con movimiento, según expertos de la revista Vogue. Con el paso del tiempo, las puntas tienden a abrirse y el corte pierde forma, lo que hace que el cabello luzca opaco y desordenado, incluso si está bien cuidado.

Recortar el cabello de manera regular ayuda a eliminar las puntas dañadas, favorece un crecimiento más fuerte y permite que el estilo se mantenga definido por más tiempo. Además, un corte bien mantenido facilita el peinado diario, mejora la textura del pelo y realza la forma natural del rostro, logrando una imagen más fresca y cuidada.