Estos son los mejores días para cortarse el cabello en noviembre, según el calendario lunar

Si quieres aprovechar las energías del calendario lunar, noviembre trae varias fechas ideales para cortarse el cabello según lo que busques. La luna influye en los ciclos naturales, y muchos creen que su fase puede afectar también el crecimiento y la vitalidad del pelo, por lo que aquí mencionamos qué días son los mejores para hacerlo.

Cada ciclo lunar comienza con la Luna nueva, el punto de mayor interioridad, una fase que concentra toda la fuerza de los inicios y comienzos. Este es el momento ideal para proponerse objetivos, de acuerdo al sitio Cuerpo Mente, como el cambio de look.

Los días de noviembre que conviene retocarse el pelo

Desde la Luna Creciente y la Luna Llena, los cortes se asocian con un crecimiento más rápido y abundante; mientras que en la Luna Menguante son perfectos para quienes desean mantener el largo por más tiempo o incluso reducir el frizz. Por tal motivo, expertos mencionaron las fechas exactas del mes para actualizar el estilo:

Fortalecer el cabello:



Lunes 10

Martes 11

Miércoles 19

Jueves 20

Viernes 21

Hacer que crezca más rápido:



Miércoles 5

Jueves 6

Viernes 7

Sábado 8

Domingo 9

Miércoles 12

Jueves 13

Viernes 28

Sábado 29

Mantener el largo por más tiempo:



Sábado 15

Domingo 16

Lunes 17 de

Sábado 22

Domingo 23

Lunes 24

Estos son los cortes de pelo que marcan tendencia en 2025

Desde la revista de moda Vogue publicaron una lista con los cortes de cabello que se destacan este 2025 por su carácter innovador y su capacidad de resaltar la personalidad de quien los lleva. Entre ellos, mencionaron:

