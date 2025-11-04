Estos son los mejores días para cortarse el cabello en noviembre, según el calendario lunar
Durante este mes, habrá fechas ideales para cortarse el cabello según lo que busques: fortalecerlo, que crezca más rápido o mantenerlo bajo control.
Si quieres aprovechar las energías del calendario lunar, noviembre trae varias fechas ideales para cortarse el cabello según lo que busques. La luna influye en los ciclos naturales, y muchos creen que su fase puede afectar también el crecimiento y la vitalidad del pelo, por lo que aquí mencionamos qué días son los mejores para hacerlo.
Cada ciclo lunar comienza con la Luna nueva, el punto de mayor interioridad, una fase que concentra toda la fuerza de los inicios y comienzos. Este es el momento ideal para proponerse objetivos, de acuerdo al sitio Cuerpo Mente, como el cambio de look.
Los días de noviembre que conviene retocarse el pelo
Desde la Luna Creciente y la Luna Llena, los cortes se asocian con un crecimiento más rápido y abundante; mientras que en la Luna Menguante son perfectos para quienes desean mantener el largo por más tiempo o incluso reducir el frizz. Por tal motivo, expertos mencionaron las fechas exactas del mes para actualizar el estilo:
Fortalecer el cabello:
- Lunes 10
- Martes 11
- Miércoles 19
- Jueves 20
- Viernes 21
Hacer que crezca más rápido:
- Miércoles 5
- Jueves 6
- Viernes 7
- Sábado 8
- Domingo 9
- Miércoles 12
- Jueves 13
- Viernes 28
- Sábado 29
Mantener el largo por más tiempo:
- Sábado 15
- Domingo 16
- Lunes 17 de
- Sábado 22
- Domingo 23
- Lunes 24
Estos son los cortes de pelo que marcan tendencia en 2025
Desde la revista de moda Vogue publicaron una lista con los cortes de cabello que se destacan este 2025 por su carácter innovador y su capacidad de resaltar la personalidad de quien los lleva. Entre ellos, mencionaron:
- Flequillo recto: aporta un estilo definido y atrevido, ideal para quienes buscan un look clásico pero con fuerza.
- Curve Cut: corte con movimiento y curvas suaves que añade elegancia y dinamismo al cabello.
- Long Layers: capas largas que ofrecen volumen, ligereza y un acabado natural y versátil.
- Soft Blunt Cut o minibob: corte moderno y sofisticado, con puntas rectas suavizadas que enmarcan el rostro.
- Mixie (mullet + pixie): combina la rebeldía del mullet con la practicidad del pixie, perfecto para un look atrevido y divertido.
- Italian Bob: variante del bob clásico con líneas precisas y un toque contemporáneo que aporta frescura.
- Corte cortina: flequillo dividido que enmarca el rostro de manera elegante y favorecedora.