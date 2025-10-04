Los cortes de pelo que todas pedirán este otoño 2025 (y por qué)

Este otoño 2025 trae consigo una ola de cortes de pelo que equilibran frescura y estilo sin perder practicidad. Desde el regreso de la melena Jane Birkin hasta el auge del pixie texturizado, estas tendencias capilares no solo buscan verse bien, sino adaptarse a cada tipo de rostro y estilo de vida. Aquí te contamos cuáles serán los estilos más pedidos en las peluquerías y por qué.

¿Cuáles son los cortes de pelo que dominarán este otoño?

Aquí va la lista de cortes de cabello 2025 que tienes que guardar antes de tu próxima cita en el salón de belleza:



Melena Jane Birkin

Largo medio a largo, con un flequillo entre cortina suave. Este corte retro tiene ese aura bohemia que suaviza rasgos y da movimiento naturalmente. French Lob

Variante del bob que llega justo a los hombros, con capas ligeras y textura relajada. Ideal para quienes buscan un cambio sin perder mucho largo. Micro Bob / Bob ultra corto

Más atrevido, más definido: el micro bob resalta las facciones y favorece los cuellos largos. Es un corte moderno, con mucha presencia. Pixie texturizado / Power Pixie

Corto, con vida, con movimiento. Esta versión del pixie no es rígida: está llena de capas, mechones estratégicos, volumen sutil. Shaggy Wolf / Capas noventeras

Piensa capas mezcladas, un poco de desorden calculado, volumen en medios y puntas. Es ideal para cabello ondulado o con textura. Flequillos estructurados (cortina, crop, Jane Birkin)

El flequillo regresa en fuerza: ya sea un flequillo cortina o un cropped (mini fleco), estos estilos suavizan, enmarcan y actualizan cualquier corte.

Facebook/Jane Birkin fan La melena Jane Birkin es uno de los cortes de pelo más pedidos este otoño 2025

¿Para quién funciona cada corte de pelo esta temporada 2025?

Todo depende del tipo de cabello, el estilo de vida y, claro, de lo que quieras proyectar. La melena Jane Birkin, por ejemplo, le va muy bien a quienes tienen el cabello lacio o con una ligera ondulación, y buscan algo relajado pero con un aire elegante y bohemio.

El French Lob funciona perfecto si quieres un cambio sin renunciar del todo al largo, y además favorece especialmente a rostros alargados o con facciones suaves.

Si lo tuyo es algo más arriesgado y quieres un look que marque diferencia, el micro bob es una gran opción. Eso sí, se luce más cuando el cabello es liso o con caída controlada.

Por su parte, el pixie texturizado —también conocido como power pixie— es ideal para quienes tienen rasgos definidos, cuello largo o simplemente quieren algo fresco y poderoso sin complicarse con el peinado diario.

El corte tipo shaggy wolf es el favorito de quienes tienen el cabello con textura natural, como ondas o rizos sueltos. Aporta volumen, pero sin rigidez, y le da al rostro un marco desenfadado.

Finalmente, los flequillos estructurados (desde el clásico tipo cortina hasta los más cortitos) se han convertido en ese detalle que puede transformar cualquier look sin cambiar todo el corte; ayudan a suavizar la frente o a resaltar la mirada según cómo se trabajen.

Instagram/sofiarichie El French Lob es tendencia en cortes de pelo para el otoño 2025

¿Por qué estos cortes de pelo triunfan este otoño 2025?

Estos estilos reflejan lo que el mundo de la belleza está pidiendo ahora: autenticidad, movimiento y actitud. No se trata de seguir una regla rígida, sino de adaptar esas tendencias a tu rostro, textura de cabello y estilo de vida.

Los expertos coinciden: más allá del largo o forma, lo que importa es la textura, el corte que puedas mantener tú misma (o que no te estrese) y cómo el estilista trabaje las capas. En 2025 ya no gana el corte más dramático, sino el mejor adaptado a ti.