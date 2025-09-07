7 cortes de cabello para mujer que son tendencia para cerrar el 2025
Descubre los cortes que dominarán las tendencias y transformarán tu look para cerrar el año con fuerza y frescura.
7 cortes de cabello para mujer que son tendencia para cerrar el 2025
Los últimos meses de 2025 llegan cargados de estilo y novedades, preparando cortes de cabello que prometen transformar cualquier look. Las tendencias apuntan a diseños frescos y sorprendentes, ideales para quienes buscan renovar su imagen con actitud y creatividad. ¿Cuáles serían los más indicados para ti? Te damos ejemplos.
¿Cuáles serán los cortes que marcarán tendencia al final de 2025?
La moda de este 2025 indica que las mujeres audaces serán quienes realmente marquen tendencia. Según la revista Vogue, este año, los cortes de cabello se destacan por su carácter innovador y su capacidad de resaltar la personalidad de quien los lleva. (Puedes ver las fotos arriba)
- Flequillo recto: Aporta un estilo definido y atrevido, ideal para quienes buscan un look clásico pero con fuerza.
- Curve Cut: Corte con movimiento y curvas suaves que añade elegancia y dinamismo al cabello.
- Long Layers: Capas largas que ofrecen volumen, ligereza y un acabado natural y versátil.
- Soft Blunt Cut o minibob: Corte moderno y sofisticado, con puntas rectas suavizadas que enmarcan el rostro.
- Mixie (mullet + pixie): Combina la rebeldía del mullet con la practicidad del pixie, perfecto para un look atrevido y divertido.
- Italian Bob: Variante del bob clásico con líneas precisas y un toque contemporáneo que aporta frescura.
- Corte cortina: Flequillo dividido que enmarca el rostro de manera elegante y favorecedora.
¿Qué otras tendencias seguirán marcado este 2025?
Además de los cortes de cabello que marcarán tendencia, el 2025 trae consigo una variedad de estilos y colores que prometen transformar cualquier look:
- Los tonos cobran protagonismo: desde el cobre cálido con matices marrones, que aporta brillo y sofisticación, hasta el “expensive espresso” para morenas, un marrón profundo y elegante. Los rubios champagne y los tonos bronde combinan matices rubios y castaños, mientras que el moka brown resalta por su riqueza y profundidad. Para las más atrevidas, los pasteles sutiles como lavanda o melocotón añaden frescura y creatividad al estilo.
- En cuanto a peinados y técnicas, la tendencia se inclina hacia estilos naturales y saludables. Los métodos sin calor, como el uso de rulos para definir rizos, se recuperan para proteger la fibra capilar y mantenerla fuerte. Las ondas suaves y los looks texturizados resaltan la belleza del cabello en su estado natural, mientras que los accesorios como clips de garra y diademas se consolidan como elementos clave para sumar estilo y funcionalidad.
- Finalmente, el cuidado capilar se convierte en un aliado de la moda. Tal como indica El País, las rutinas que incluyen masajes en el cuero cabelludo, exfoliación y tratamientos de brillo estarán a la orden del día. El objetivo es mantener el cabello sano, radiante y listo para cualquier tendencia. Así, el 2025 combina creatividad, individualidad y salud capilar, ofreciendo a cada mujer la posibilidad de expresar su estilo único con confianza y actitud.