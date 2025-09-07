inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Azteca Uno Especiales
Galería

7 cortes de cabello para mujer que son tendencia para cerrar el 2025

Descubre los cortes que dominarán las tendencias y transformarán tu look para cerrar el año con fuerza y frescura.

Agostina Olguín | DR
Azteca Uno Especiales
Compartir
  •   Copiar enlace
ver fotos
istockphoto-152943507-612x612.jpg
istockphoto-152943507-612x612.jpg
Girl holding long hair, portrait studio isolated shot
Flequillo Recto
ea3cd632d050fd37231935a466ed2c84.jpg
ea3cd632d050fd37231935a466ed2c84.jpg
Curve cut
80969e1ba10936ae4fa8056fb6bc35d8 (1).jpg
80969e1ba10936ae4fa8056fb6bc35d8 (1).jpg
Long layers
ada46ac67921898911ed85a80380aee9 (1).jpg
ada46ac67921898911ed85a80380aee9 (1).jpg
Soft Blunt Cut o minibob
9971f63b3404c003419e054586190c57.jpg
9971f63b3404c003419e054586190c57.jpg
Mixie (mullet + pixie)
CSC-Featured-image-48-960x650 (1) (1).jpg
CSC-Featured-image-48-960x650 (1) (1).jpg
Italian Bob
cortes-de-pelo-largo-corte-flip-istock-600x716.jpg
cortes-de-pelo-largo-corte-flip-istock-600x716.jpg
Corte Cortina

7 cortes de cabello para mujer que son tendencia para cerrar el 2025

Los últimos meses de 2025 llegan cargados de estilo y novedades, preparando cortes de cabello que prometen transformar cualquier look. Las tendencias apuntan a diseños frescos y sorprendentes, ideales para quienes buscan renovar su imagen con actitud y creatividad. ¿Cuáles serían los más indicados para ti? Te damos ejemplos.

¿Cuáles serán los cortes que marcarán tendencia al final de 2025?

La moda de este 2025 indica que las mujeres audaces serán quienes realmente marquen tendencia. Según la revista Vogue, este año, los cortes de cabello se destacan por su carácter innovador y su capacidad de resaltar la personalidad de quien los lleva. (Puedes ver las fotos arriba)

  1. Flequillo recto: Aporta un estilo definido y atrevido, ideal para quienes buscan un look clásico pero con fuerza.
  2. Curve Cut: Corte con movimiento y curvas suaves que añade elegancia y dinamismo al cabello.
  3. Long Layers: Capas largas que ofrecen volumen, ligereza y un acabado natural y versátil.
  4. Soft Blunt Cut o minibob: Corte moderno y sofisticado, con puntas rectas suavizadas que enmarcan el rostro.
  5. Mixie (mullet + pixie): Combina la rebeldía del mullet con la practicidad del pixie, perfecto para un look atrevido y divertido.
  6. Italian Bob: Variante del bob clásico con líneas precisas y un toque contemporáneo que aporta frescura.
  7. Corte cortina: Flequillo dividido que enmarca el rostro de manera elegante y favorecedora.

¿Qué otras tendencias seguirán marcado este 2025?

Además de los cortes de cabello que marcarán tendencia, el 2025 trae consigo una variedad de estilos y colores que prometen transformar cualquier look:

  1. Los tonos cobran protagonismo: desde el cobre cálido con matices marrones, que aporta brillo y sofisticación, hasta el “expensive espresso” para morenas, un marrón profundo y elegante. Los rubios champagne y los tonos bronde combinan matices rubios y castaños, mientras que el moka brown resalta por su riqueza y profundidad. Para las más atrevidas, los pasteles sutiles como lavanda o melocotón añaden frescura y creatividad al estilo.
  2. En cuanto a peinados y técnicas, la tendencia se inclina hacia estilos naturales y saludables. Los métodos sin calor, como el uso de rulos para definir rizos, se recuperan para proteger la fibra capilar y mantenerla fuerte. Las ondas suaves y los looks texturizados resaltan la belleza del cabello en su estado natural, mientras que los accesorios como clips de garra y diademas se consolidan como elementos clave para sumar estilo y funcionalidad.
  3. Finalmente, el cuidado capilar se convierte en un aliado de la moda. Tal como indica El País, las rutinas que incluyen masajes en el cuero cabelludo, exfoliación y tratamientos de brillo estarán a la orden del día. El objetivo es mantener el cabello sano, radiante y listo para cualquier tendencia. Así, el 2025 combina creatividad, individualidad y salud capilar, ofreciendo a cada mujer la posibilidad de expresar su estilo único con confianza y actitud.
Consejos y Tips de Belleza
Belleza
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
Contenido relacionado
Thumbnail
Caminos de la Vida | Programa 7 Septiembre 2025
Caminos de la Vida
peor colonia CDMX
Esta es considerada la PEOR colonia de CDMX (y el motivo no tiene nada que ver con la inseguridad)
Azteca Uno Especiales
Declaraciones de Alfredo Adame para La Granja VIP.jpg
“Al que me tenga que ejecutar, me lo voy a ejecutar”: Estas son las primeras palabras de Alfredo Adame, el primer granjero revelado de La Granja VIP México
La Granja VIP
Primeras palabras de Alfredo Adame en LA Granja VIP México.
"Yo he estado en los más miserables": Alfredo Adame agradece la invitación a ser parte de La Granja VIP México, un reality diferente
La Granja VIP
Alfredo Adame en La Granja VIP
Alfredo Adame, el primer granjero confirmado para el reality de La Granja VIP México
La Granja VIP
Alfredo Adame estará en La Granja VIP
Es OFICIAL: Alfredo Adame es el primer participante de la Granja VIP México 2025
La Granja VIP
Franco Escamilla.
"Perdí amistades, me alejé de familiares": El comediante Franco Escamilla ha perdido a gente cercana por prestar dinero
Famosos
signoszodiaco.png
Estos son los signos que se enamoran de personas mayores
Azteca Uno Especiales
nodalyaguilar.png
Llenan redes sociales de Ángela Aguilar de mensajes de odio para Christian Nodal
Famosos
horóscopos domingo
Los horóscopos para este domingo 7 de septiembre: predicciones de amor, salud y dinero
Horóscopos
horóscopos Esperanza Gracia
Los horóscopos de Esperanza Gracia para este domingo 7 de septiembre: ¿qué me deparan los astros?
Horóscopos
kristin.png
Luego del escándalo en el concierto de Codplay, Kristin Cabot se divorcia de su marido
Azteca Uno Especiales
yeriydanna.png
Danna apoyó a Yeri Mua en el difícil momento que atraviesa
Famosos
Entrevista Dragon Ball Live Symphonic.
No te pierdas esta entrevista con el equipo detrás del primer concierto oficial de Dragon Ball en México: Dragon Ball Live Symphonic
Planeta Anime
mirada truco
Realza tu mirada después de los 40 con este truco que las expertas usan (y no lleva delineador)
Azteca Uno Especiales
Kate Middleton
El outfit de oficina de Kate Middleton que parece sacado de tu clóset (y es perfecto para el entretiempo)
Famosos
alfredoadame.png
Alfredo Adame protagoniza apasionado beso con participante de reality show
Famosos
cabello psicología
¿Por qué juegas con tu cabello sin darte cuenta? Esto dice la psicología sobre ese hábito
Azteca Uno Especiales
×
×