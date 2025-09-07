7 cortes de cabello para mujer que son tendencia para cerrar el 2025

Los últimos meses de 2025 llegan cargados de estilo y novedades, preparando cortes de cabello que prometen transformar cualquier look. Las tendencias apuntan a diseños frescos y sorprendentes, ideales para quienes buscan renovar su imagen con actitud y creatividad. ¿Cuáles serían los más indicados para ti? Te damos ejemplos.

¿Cuáles serán los cortes que marcarán tendencia al final de 2025?

La moda de este 2025 indica que las mujeres audaces serán quienes realmente marquen tendencia. Según la revista Vogue, este año, los cortes de cabello se destacan por su carácter innovador y su capacidad de resaltar la personalidad de quien los lleva. (Puedes ver las fotos arriba)



Flequillo recto: Aporta un estilo definido y atrevido, ideal para quienes buscan un look clásico pero con fuerza. Curve Cut: Corte con movimiento y curvas suaves que añade elegancia y dinamismo al cabello. Long Layers: Capas largas que ofrecen volumen, ligereza y un acabado natural y versátil. Soft Blunt Cut o minibob: Corte moderno y sofisticado, con puntas rectas suavizadas que enmarcan el rostro. Mixie (mullet + pixie): Combina la rebeldía del mullet con la practicidad del pixie, perfecto para un look atrevido y divertido. Italian Bob: Variante del bob clásico con líneas precisas y un toque contemporáneo que aporta frescura. Corte cortina: Flequillo dividido que enmarca el rostro de manera elegante y favorecedora.

¿Qué otras tendencias seguirán marcado este 2025?

Además de los cortes de cabello que marcarán tendencia, el 2025 trae consigo una variedad de estilos y colores que prometen transformar cualquier look:

