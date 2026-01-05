Expertos en psicología revelan por qué sonreír te hace parecer más confiable

Son muchas las personas que no suelen disimular sus expresiones, por lo que comparten, con su entorno más cercano, las emociones que sienten prácticamente con un solo gesto. Ante este hecho, expertos en psicología han dado a conocer la razón por la cual aquella persona que sonríe suele ser más confiable que las demás.

La sonrisa no solo funge como un mecanismo de defensa, sino que también forma parte de la personalidad que cada uno de los individuos tiene con su ambiente más rutinario. Por tal motivo, la psicología considera que aquellas personas que sonríen con frecuencia suelen ser más confiables que quienes no lo hacen.

¿Por qué las personas que sonríen parecen más confiables, según la psicología?

De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Humboldt en Berlín, así como la Universidad SWPS de Varsovia, el mimetismo es una carga real y clara que se aprecia, principalmente, en las personas que suelen sonreír con más frecuencia, mismas que se perciben más confiables respecto a las demás.

Te puede interesar: ¿Qué significa que una persona sea impuntual, según la psicología?

El estudio contó con 62 voluntarios que observaron distintos videos de personas con diversas emociones para evaluar su atractivo. Aquí, se midió la actividad de los músculos faciales, dejando como resultado que las emociones positivas suelen imitarse con mayor frecuencia y facilidad en relación a las expresiones negativas.

Del mismo modo, el estudio en psicología demostró que las personas que sonríen con frecuencia suelen ser percibidas no solo como más confiables, sino también más atractivas. Por último, se detalla que la sonrisa de los demás deriva de un nivel de confianza que pocas veces se observa en otras emociones, sin importar de quién se trate.

¿Las emociones suelen propagarse en los demás?

Los psicólogos añaden que las emociones suelen propagarse entre nuestro entorno cercano, lo cual sugiere una carga elevada de mimetismo o, bien, efecto espejo. Por ende, es común que una persona que sonríe todo el tiempo se empape de otras que realizan el mismo ejercicio de manera frecuente.