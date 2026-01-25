Expertos revelaron si es verdad que los perros huelen el miedo: misterio revelado

Desde hace años circula la creencia de que los perros pueden oler el miedo en las personas, pero ¿qué tan cierto es este mito? Especialistas en comportamiento animal y ciencia del olfato analizaron esta idea para explicar cómo perciben los perros las emociones humanas y si realmente son capaces de detectar el miedo a través de nuestro olor, revelando así uno de los misterios más comentados sobre estos animales.

Especialistas de The Cynophobia Clinic dieron a conocer recientemente que, cuando una persona siente miedo o estrés, su cuerpo libera sustancias químicas como el cortisol y la adrenalina, además de cambios en el sudor y el ritmo cardíaco. Los perros tienen un olfato extremadamente desarrollado , capaz de detectar esas variaciones químicas imperceptibles para los individuos.

Los perros pueden descifrar el lenguaje corporal humano

Estos caninos, según La Clínica Veterinaria, no solo se basan en el olor, sino que también leen muy bien el lenguaje corporal, el tono de voz, la postura y los movimientos. Al combinar estas señales con el aroma corporal, pueden interpretar que alguien está nervioso, asustado o tenso.

Los perros no huelen el miedo como una emoción abstracta, pero sí detectan los cambios físicos y químicos que el miedo provoca en el cuerpo humano, lo que les permite reaccionar de forma distinta ante una persona asustada.

Esto debes hacer para potenciar el olfato de tu perro

Para potenciar el olfato de tu perro, es fundamental estimularlo tanto física como mentalmente. Una de las mejores formas de hacerlo es a través de juegos de olfato, como esconder premios o su juguete favorito para que los encuentre usando su nariz.

También es importante permitirle olfatear durante los paseos, sin apurarlo, ya que esta actividad es clave para su bienestar y desarrollo sensorial; así como también una alimentación de calidad, rica en nutrientes, ayuda a mantenerlo en buen estado, al igual que una correcta hidratación.

Por otra parte, evitar el uso excesivo de perfumes o productos fuertes cerca de su hocico y mantener sus vías respiratorias sanas también contribuye a que su olfato funcione de manera óptima.