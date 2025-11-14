Famoso conductor llora en pleno programa en vivo al anunciar la muerte de su mejor amigo

Perder a un amigo de verdad te sacude por completo, incluso si estás acostumbrado a vivir frente a la pantalla. Eso fue lo que le pasó a un reconocido conductor, que tuvo que enfrentar el dolor de despedirse de alguien que estuvo a su lado en muchos de los momentos más importantes de su vida. Así fue como Jimmy Kimmel terminó quebrándose en su propio show al recordar a Cleto Escobedo, su amigo de toda la vida y líder de la banda del programa de ABC.

En este contexto, Kimmel confesó que, en más de 20 años al aire, nunca había tenido que hacer un monólogo tan difícil. Compartió recuerdos de su infancia con Escobedo y remarcó lo querido que era por todo el equipo. “Estamos devastados; simplemente no es justo”, dijo mientras intentaba contener la emoción. La pérdida obligó además a suspender varias emisiones para darle espacio al duelo.

Aun así, el presentador explicó que decidieron salir al aire el día 11 porque, según él, Cleto hubiera querido que continuaran, sobre todo por la entrevista prevista con Eddie Murphy. En el homenaje participó también Cleto Escobedo Sr., padre del músico y miembro de la banda, mientras que la madre de Cleto acompañó desde el público.

La noticia llegó apenas unos días después de que un episodio fuera pospuesto por un “asunto personal” relacionado con Kimmel, que finalmente se entendió estaba ligado al delicado momento que atravesaba.

¿Cuándo se forjó la amistad de Jimmy Kimmel y Cleto Escobedo?

Jimmy Kimmel y Cleto Escobedo III eran amigos desde que eran prácticamente dos chicos. Se conocieron cuando Kimmel tenía unos 9 años y crecieron en Las Vegas, a solo un par de casas de distancia. Entre música, chistes y tardes de barrio, fueron construyendo una amistad que se volvió inseparable desde muy temprano.

Fuente: The Hollywood Reporter Cleto Escobedo III, saxofonista y líder de la banda del programa Jimmy Kimmel Live!, falleció a los 59 años. El conductor lo recordó con unas sentidas palabras.

Con el tiempo, esa conexión infantil se transformó en un vínculo personal y profesional enorme. Así fue como el músico terminó liderando la banda del Jimmy Kimmel Live! durante décadas y acompañó a Kimmel en varios de momentos importantes, tanto en la tele como fuera de ella. Lo suyo dejó de ser solo trabajo: era una amistad sólida, de esas que duran toda la vida.

Respecto al lazo que los unía, Kimmel aseguró que tenía “el corazón roto”, aunque destacó lo afortunados que fueron: “El hecho de que pudiéramos trabajar juntos todos los días es un sueño que ninguno de los dos podría haber imaginado que se haría realidad”. Y cerró con un mensaje especial: “Valoren a sus amigos y por favor mantengan a la esposa, hijos y padres de Cleto en sus oraciones”.

¿De qué murió Cleto Escobedo?

Aunque la familia de Cleto Escobedo III no confirmó oficialmente la causa de su muerte, varios medios, entre ellos Newsweek, señalan que todo habría comenzado por complicaciones derivadas de un trasplante de hígado. Según esos reportes, Cleto estaba pasando por una recuperación delicada después de la cirugía, algo que podría haber influido en su deterioro final.

Fuente: IBT Times Aunque no hubo confirmaciones de la familia ni del conductor, se cree que Cleto Escobedo falleció por complicaciones en un trasplante de hígado.

La recuperación de un trasplante nunca es sencilla: puede haber infecciones, rechazo del órgano o efectos fuertes del tratamiento, y OnlyMyHealth menciona justamente ese tipo de riesgos al hablar del caso. Si bien no existe un parte médico definitivo, se sabe que el músico venía lidiando con estos problemas desde hace tiempo, aunque siempre con la esperanza de una mejoría.

Frente a la noticia, los seguidores del programa no tardaron en expresar su apoyo y cariño tanto para la familia de Escobedo como para Jimmy Kimmel, enviándoles mensajes de fuerza en un momento tan duro.