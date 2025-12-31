Estas son las fechas más destacadas del Calendario Escolar para este 2026 que inicia

Con el comienzo del 2026 se acerca el fin de las vacaciones de invierno por lo que los estudiantes mexicanos deberán retornar a sus colegios. Es en este marco que la Secretaría de Educación Pública (SEP) destaca la organización que se ha establecido a través del Calendario Escolar 2025-2026.

Fue el 1 de septiembre de 2025 cuando las aulas recibieron a los alumnos en su primer día de clases y ahora restan algunos días para que vuelvan a recibirlos. Teniendo en cuenta que la meta del gobierno escolar es cumplir con los 185 días de clases, resulta importante conocer cuáles son las fechas más destacadas del 2026.

¿Cuándo retornan a las aulas los estudiantes?

Fue el pasado 22 de diciembre de 2025 que los estudiantes mexicanos comenzaron a disfrutar de sus vacaciones de invierno. Este periodo de descanso está bien señalizado en el Calendario Escolar 2025-2026 por lo que también se sabe con certeza qué día será el retorno a clases.

De acuerdo con lo precisado por la SEP, las escuelas abrirán sus puertas a los alumnos el próximo lunes 12 de enero, marcando así el final del receso de invierno. Sin embargo, los docentes habrán retornado antes para participar de talleres intensivos.

¿Qué fechas tener en cuenta para la segunda etapa del ciclo lectivo?

El Calendario Escolar 2025-2026 precisa que los estudiantes tendrán por delante otros días de descanso y es que del 30 de marzo al 10 de abril serán las vacaciones de Semana Santa. Además, los días en que no deberán asistir a clases por las reuniones del Consejo Técnico Escolar (CTE) son el 30 de enero, 27 de febrero, 27 de marzo, 29 de mayo y 26 de junio.

El 15 de julio aparece como el último día de clases por lo que se tratará del cierre formal del ciclo lectivo 2025-2026. Sin embargo, aún hay fechas en las que los estudiantes no tendrán clases debido a los feriados oficiales que la Secretaría de Educación Pública detalló de la siguiente manera:

