Este es el mensaje de A.B. Quintanilla a Cazzu que desata polémica; rumores señalan una indirecta a Ángela Aguilar

Cazzu se mantiene activa en su carrera artística, ya que se encuentra realizando su gira en diversos países. En una reciente presentación en San Antonio, Texas, en el escenario fue acompañada por A.B. Quintanilla, con quien interpretó la canción de “Si una vez” de la famosa cantante Selena Quintanilla.

¡Dolor violencia y agresiones! Cazzu revela cómo ha sido maternar a la hija de Nodal

La polémica ocurrió cuando el reconocido productor y hermano de la reina del “tex-mex” al final del concierto colocó una corona en la cabeza de la cantante argentina. Antes de eso, el artista compartió un fuerte mensaje, dejando a todos sorprendidos. Esto fue lo que pasó.

¿Qué fue lo que comentó A.B. Quintanilla?

Antes de colocarle la corona a Cazzu, A.B. Quintanilla dejó un fuerte mensaje, explicando que todos sabemos que la única reina sin duda es Selena, pero que esa noche, la trapera había logrado llegar a los corazones de la gente. Terminada la frase, le colocó la tiara.

Posteriormente, el productor detalló que hizo todas esas acciones para apoyar a la cantante, ya que entiende que para las mujeres es muy difícil posicionarse en la industria. Además de explicar que tiene la misma frecuencia que ella, resaltó que todo el show fue montado por ella, resaltando que eso muchas personas no lo hacen.

La polémica ha sido interpretada por muchos usuarios como una indirecta a la familia Aguilar, en especial considerando que Ángela Aguilar había hecho un disco en homenaje a Selena Quintanilla y supuestamente había enviado una carta a la dinastía Quintanilla informándoles sobre el tema.

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre Selena?

Tras la polémica que se ha dado con Cazzu y A.B. Quintanilla, han generado que los usuarios recuerden aquel momento en que Ángela Aguilar hizo un disco tributo (2020) para Selena Quintanilla, cantando varios de sus éxitos.

Sin embargo, todo el chisme empezó por los comentarios que hizo la hija de Pepe Aguilar en una entrevista, diciendo que la cantante fallecida no podría imitarla, además de que ella ya era “una señora más grande”. No olvidemos que Selena fue asesinada a sus 23 años por Yolanda Saldívar, la presidenta de su club de fans de aquel entonces. Dichos comentarios en su momento fueron y actualmente siguen siendo criticados.