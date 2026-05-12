7 pasos para hacer un “Skin Fasting”

El skin fasting o ayuno cutáneo es una tendencia de origen japonés popularizada por diferentes marcas, y consiste en suspender temporalmente el uso de productos cosméticos para dejar que la barrera cutánea se autoregule, respire y recupere sus funciones naturales de hidratación.

Este tipo de práctina nace como una respuesta a la sobrecarga de algunos ingredientes reactivos presentes en las rutinas de skincare, como el retinol, los ácidos y la vitamina C, que muchas veces pueden llegar a saturar la piel y provocar irritación, sensibilidad extrema y brotes.

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Los 7 pasos para aplicar el skin fasting

Antes de aplicar el skin fasting en tu vida, debes saber que expertos dermatólogos recomiendan que este "ayuno" de cosméticos, no debe ser total ni prolongado, ya que desproteger la piel por completo también ocasiona daños severos.

Conociendo lo anterior, los pasos que debes aplicar para que el método sea seguro, además de mantener los pilares básicos de higiene y de protección solar, son:

Evalúa tu piel

Identifica si presentas síntomas de saturación o irritación antes de iniciar con el proceso.

El skin fasting debe mantenerse por unos tres días antes de reincorporar productos|Pexels: cottonbro studio

Elimina los activos

Deberás suspender por completo el uso de retinoides, ácidos exfoliantes y sueros antioxidantes.

Limpia con suavidad

En tu rutina, utiliza un limpiador noble de base acuosa por la noche, así podrás remover las impurezas sin resecar.

Usa agua tibia

Enjuaga tu rostro únicamente con agua templada por las mañanas, así podrás preservar los aceites naturales de tu piel.

El protector facial y la hidratación no deben abandonarse durante el skin fasting|Pexels: Moni Rathnak

Mantén la hidratación básica

Aplica una crema humectante simple, preferentemente sin fragancias, especialmente si sientes en el rostro un efecto de tirantez extrema.

No elimines el uso de protector solar

El uso diario del protector solar debe continuar, así evitarás la aparición de quemaduras, las manchas por radiación UV y también podrás prevenir el envejecimiento prematuro.

Reintroduce producots de forma paulatina

Una vez concluido el periodo de skin fasting que puede ser por al menos tres días, podrás incorporar uno a uno los cosméticos que usas para así monitorear las reacciones de tu piel.

