Esto es lo que debes poner en la puerta de tu casa para atraer armonía, según el Feng Shui

El Feng Shui se caracteriza por ser una antigua filosofía que proviene de China y que, entre sus características, busca la paz interior mediante los objetos que rodean a una persona. Ante esta situación, luce interesante conocer el objeto que, de acuerdo con esta creencia, debes poner en la puerta de tu casa para atraer la armonía.

La búsqueda de la armonía genera consigo una necesidad clara de mantener la paz consigo mismo y el resto del entorno. Debido a este hecho, el Feng Shui ha dado a conocer una serie de tips y consejos que te pueden ayudar a lograr esta paz, y uno de ellos guarda relación con el objeto que debes poner en la puerta de tu casa.

¿Qué objeto debes poner en la puerta de tu casa para generar armonía, según el Feng Shui?

La puerta de la casa es uno de los lugares más importantes en la filosofía del Feng Shui, pues es precisamente por este conducto en donde entra la energía vital que, a su vez, genera aires de prosperidad y bienestar entre los habitantes del hogar. Por tal motivo, el portal Tikitaka establece que las plantas pueden generar cierto aire de armonía a tu casa.

Las plantas, según la fuente, juegan un papel vital en la representación de la armonía dentro del hogar gracias a que guardan relación con la vitalidad, el crecimiento y la conexión con la naturaleza, motivo por el cual los amantes del Feng Shui las consideran fundamentales, sobre todo, en la puerta del hogar.

Dicho lo anterior, vale decir que no todas las plantas transmiten la misma energía, por lo que el Feng Shui recomienda principalmente la zamioculca debido a que, gracias a sus hojas verdes y redondas, se asocia principalmente a la energía positiva, la prosperidad y la tranquilidad, así como la fortaleza y la estabilidad.

¿En qué parte de la puerta se debe colocar la zamioculca?

Expertos en Feng Shui mencionan que esta planta debe estar situada en uno de los dos lados de la puerta; es decir, no precisamente frente a ella para que evite el paso de la gente. Del mismo modo, se recomienda que se mantenga en buen estado dado que, si no se encuentra así, puede generar el efecto adverso al que estabas buscando.