Feng Shui revela la triste razón por la que no debes tener fotos familiares en tu habitación

Una de las razones por las cuales los hogares se han transformado en el lugar seguro de millones de personas alrededor del mundo guarda relación con la decoración que cada una de estas le da a sus respectivos cuartos. Ahora bien, ¿te has preguntado por qué el Feng Shui no recomienda tener fotos familiares en tu habitación?

Podría pensarse que tu habitación es el lugar más seguro y en confianza que puedes tener en tu hogar, lo cual permite que este pueda ser el más decorado de acuerdo a tu estilo e imaginación. No obstante, el Feng Shui menciona que las fotos familiares no son “bienvenidas” por una razón un tanto polémica. ¿Cuál es?

¿Por qué no debes tener fotos familiares en tu habitación, según el Feng Shui?

Lo primero a tener en cuenta es que el Feng Shui es una disciplina y filosofía que tiene su origen en China y que, en esencia, permite la relación entre las personas y la buena energía en su día a día, destacando su hogar. Ante esto, la experta Gloria Ramos afirmó que no se recomiendan los retratos familiares en el cuarto principal o, bien, en la habitación.

De acuerdo con sus palabras, este tipo de imágenes suele alterar la calma del ambiente en donde se establezca, lo cual impide que el cerebro y la mente entre en un descanso profundo. Este hecho, en consecuencia, no permite que la persona pueda descansar correctamente en la noche, lo cual aumenta las probabilidades de insomnio.

En otras palabras, la experta en Feng Shui sostiene que las fotos familiares pueden cargar con recuerdos que, si bien generan alegría, también pueden producir tensión, culpa, nostalgia, tristeza, preocupación o arrepentimiento. Por tal motivo, esta activación emocional no permite que el cerebro tenga una relajación total al momento de dormir.

¿Qué fotos sí son recomendables de colocar en la habitación?

Una vez considerada esta idea, el Feng Shui establece que colocar retratos mediante espacios sociales y activos puede generar una buena vibra en este espacio del hogar. Para ejemplo de ello están fotos como una persona jugando, un ambiente más natural o un paisaje pueden ser alternativas sanas y saludables para ti.