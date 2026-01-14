Frente Frío 28: A esta hora lloverá y habrá mínimas de -10 grados hoy jueves 15 de enero

Los estragos de la naturaleza se han encargado de lastimar a varios estados de la República Mexicana durante los primeros meses de este año y lo anterior se mantendrá, al menos, algunas semanas más. Ante ello, luce interesante conocer cuáles serán los lugares afectados por el Frente Frío 28 hoy jueves 15 de enero.

El Frente Frío 28 hizo su ingreso al territorio nacional en las últimas horas, lo cual ha traído consigo una camada de bajas temperaturas con mínimas que llegan hasta los -10 grados, así como un periodo de lluvias y chubascos que se ha hecho presente en la mayoría de los estados del país.

¿Qué estados serán afectados por el Frente Frío 28 este jueves 15 de enero?

Según indica el Servicio Meteorológico Nacional, estados como Chiapas, Oaxaca y Tabasco sufrirán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm, mientras que otros como Campeche, Puebla y Veracruz tendrán chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm a lo largo de este jueves 15 de enero.

Los intervalos de chubascos de 5 a 25 mm se presentarán en estados como Guerrero, Michoacán, Yucatán, Quintana Roo y el Estado de México, mientras que las lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm llegarán a Colima, Jalisco, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo y la Ciudad de México, respectivamente hablando.

El Frente Frío, además, generará mínimas de -10 a -5 grados durante la madrugada en las zonas serranas de Durango y Chihuahua, así como mínimas de -5 a 9 grados con heladas en otros estados como Sonora, Coahuila, Baja California, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz, Puebla, Oaxaca y el Estado de México.

¿Cuántos días estará el Frente Frío 28 en México?

La Comisión Nacional del Agua menciona que el Frente Frío 28 logrará desplazarse sobre el sureste del país y la Península de Yucatán, hecho que generará un nuevo periodo de lluvias muy fuertes en esta región. Del mismo modo, se espera que su permanencia en México se traslade durante los próximos días. ¡Toma precauciones!