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¿Qué son los peneques? El Chef Adrián Herrera comparte lo que conforma el antojito mexicano

Conoce los detalles del platillo que prepararon los cocineros de MasterChef 24/7 en la batalla por equipos

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Los cocineros de MasterChef 24/7 prepararon peneques en la batalla por equipos. ESPECIAL|Crédito: Pexels

Escrito por: Fernando Barragán | DR

La batalla por equipos mantuvo las emociones al límite por la intención de Lancer, Camila y Antrax, como capitanes de los tres grupos, de subir al balcón y asegurar su permanencia en MasterChef 24/7 por una semana más; sin embargo, el platillo realizado por los 18 cocineros en este 10 de junio se robó los reflectores por su preparación. ¿Qué son los peneques y de qué están conformados? Aquí te lo contamos.

¿Qué son los peneques?

Al inicio de la intensa batalla por equipos, el experimentado Chef Adrián Herrera le compartió a los cocineros y al público que sintonizaba la gala que los peneques son un platillo urbano característico de la Ciudad de México y que se trata de una empanada de maíz rellena y capeada que está acompañada de un caldillo o una salsa.

Luego de que quedaran conformados los equipos rojo, azul y amarillo, uno de los paladares más exigentes de México hizo hincapié en los 4 pasos necesarios para llevar a cabo los deliciosos antojitos, los cuales son:

1) El relleno
2) La empanada en sí
3) El capeado
4) La salsa o caldillo

Cabe apuntar que algunos de los comensales invitados a la cocina más poderosa de México le compartieron a la conductora Claudia Lizaldi lo que buscan en un peneque, a lo que afirmaron que serían la salsa, la consistencia de la masa y el propio sabor.

Los 18 cocineros tuvieron 60 minutos para preparar sus 30 peneques rellenos de mariscos, frijol con queso o carne molida.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que portarán los indeseables delantales negros y que correrán peligro del reality show el próximo domingo; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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