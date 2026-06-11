Quedan definidos los equipos de MasterChef 24/7 para la batalla del 10 de junio

Llegó la esperada batalla por equipos y la gala comenzó con la definición de los grupos liderados por Lancer, Camila y Antrax, quienes fueron elegidos por los paladares más exigentes de México la noche de ayer. Te invitamos a conocer cómo quedaron conformados los equipos que se disputarán la victoria en este 10 de junio.

Lancer gana el reto express

Los capitanes se midieron en un reto express que consistía en la preparación de 15 tortillas a partir de bolitas de masa con el fin de definir al primer cocinero que podría elegir a los integrantes de su equipo, así como el relleno de los peneques que tendrían que cocinar posteriormente. Luego del intenso desafío, Lancer se llevó la victoria, por lo que Antrax y Camila escogieron en segundo y tercer lugar, respectivamente.

Así quedaron conformados los equipos:

Equipo rojo - Mariscos

Lancer (capitán)

Ricardo

Luis

Michelle

Claudia

Pablo

Equipo azul - Frijol con queso

Antrax (capitán)

Julio

Ixdit

Flor

Carmen

Daniela

Equipo amarillo - Carne molida

Camila (capitana)

Jazmín

Diego

María

Ramahá

Emmanuel

¿Quiénes subirán al balcón? Antrax revela su plan como capitán en MasterChef 24/7 si gana el reto

Los Chefs les compartieron a los 18 participantes que tendrán que cocinar 30 peneques para los comensales invitados que visitaron la cocina más poderosa de México en 60 minutos y que los tres equipos contarían con el mercado abierto.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que portarán los indeseables delantales negros y que correrán peligro del reality show el próximo domingo; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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