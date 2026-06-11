7 tonos de manicura que son tendencia este mes

Los tonos de manicura que estarán en tendencia durante junio de 2026 son la forma en la que se transiciona oficialmente hacia el verano, y se apuesta por una mezcla equilibrada entre tonos vibrantes que realizan el bronceado y acabados minimalistas muy sofisticados.

Las revistas editoriales explican que las uñas abandonarán la neutralidad total para dar paso a la frescura y a la luz. Hoy te compartimos cuáles son los 7 tonos indispensables que dominarán los salones de belleza este mes.

Los 7 tonos de manicura que son tendencia en junio 2026

Amarillo mantequilla

Es el líder indiscutible de la temporada. Un tono pastel suave y cremoso que sustituye los nudes tradicionales.

El efecto es que aporta luz, rejuvenece visualmente las manos y ofrece una transición perfecta entre la primavera y el verano.

Uñas amarillo mantequilla para el verano 2026|Pinterest

Azul piscina

Es un azul claro, nítido y refrescante que evoca los días de vacaciones, el mar y las tardes de piscina. Funciona como un reset visual muy limpio frente al clima caluroso.

Uñas azul piscina para verano 2026|Pinterest

Verde matcha

Es ideal porque transmite un aire relajado, moderno y sumamente sofisticado que equilibra cualquier look estival.

Uñas en tono verde matcha|Pinterest

Rojo cereza

Es el clásico rojo que se reinventa en su versión más jugosa para aportar elegancia, seguridad y un contraste espectacular.

Uñas rojo cereza para lucir en tendencia durante el verano 2026|Pinterest

Blanco leche

Es tendencia desde principios de 2026. Se trata de el minimalismo evolucionado hacia un efecto de uñas limpias y sanas a través de un blanco lechoso. Es perfecto porque da un acabado pulido, es un look atemporal y extremadamente elegante.

Diseño de uñas en tono blanco leche|Pinterest

Coral durazno

Un tono cálido a medio camino entre el naranja vitaminado y el rosa melocotón, muy ligado a los atardeceres de verano. Este es un tono que por excelencia ayuda a potenciar el bronceado de la piel de forma inmediata.

Uñas coral durazno para el verano 2026|Pinterest

Tonos nácar y efectos cromados

Se trata te texturas translúcidas con destellos perlados o polvos cromados muy finos aplicados sobre bases neutras o pasteles.

El efecto es que capturan y difractan la luz del sol, logrando un acabado tridimensional y futurista pero de bajo perfil.

