7 tonos de manicura que son tendencia este mes
Descubre cuáles son los mejores tonos de manicura que son tendencia durante este mes y que podrás aplicar en diferentes diseños de verano de 2026
Los tonos de manicura que estarán en tendencia durante junio de 2026 son la forma en la que se transiciona oficialmente hacia el verano, y se apuesta por una mezcla equilibrada entre tonos vibrantes que realizan el bronceado y acabados minimalistas muy sofisticados.
Las revistas editoriales explican que las uñas abandonarán la neutralidad total para dar paso a la frescura y a la luz. Hoy te compartimos cuáles son los 7 tonos indispensables que dominarán los salones de belleza este mes.
Los 7 tonos de manicura que son tendencia en junio 2026
- Amarillo mantequilla
Es el líder indiscutible de la temporada. Un tono pastel suave y cremoso que sustituye los nudes tradicionales.
El efecto es que aporta luz, rejuvenece visualmente las manos y ofrece una transición perfecta entre la primavera y el verano.
- Azul piscina
Es un azul claro, nítido y refrescante que evoca los días de vacaciones, el mar y las tardes de piscina. Funciona como un reset visual muy limpio frente al clima caluroso.
- Verde matcha
Es ideal porque transmite un aire relajado, moderno y sumamente sofisticado que equilibra cualquier look estival.
- Rojo cereza
Es el clásico rojo que se reinventa en su versión más jugosa para aportar elegancia, seguridad y un contraste espectacular.
- Blanco leche
Es tendencia desde principios de 2026. Se trata de el minimalismo evolucionado hacia un efecto de uñas limpias y sanas a través de un blanco lechoso. Es perfecto porque da un acabado pulido, es un look atemporal y extremadamente elegante.
- Coral durazno
Un tono cálido a medio camino entre el naranja vitaminado y el rosa melocotón, muy ligado a los atardeceres de verano. Este es un tono que por excelencia ayuda a potenciar el bronceado de la piel de forma inmediata.
- Tonos nácar y efectos cromados
Se trata te texturas translúcidas con destellos perlados o polvos cromados muy finos aplicados sobre bases neutras o pasteles.
El efecto es que capturan y difractan la luz del sol, logrando un acabado tridimensional y futurista pero de bajo perfil.