Güey o wey es unas de las palabras que más se utiliza en el lenguaje mexicano, aunque se le puede dar muchas interpretaciones, desde el sustituir un nombre hasta para ofender a una persona. Pero lo que pocos saben es cómo realmente se escribe de forma correcta, tal es el caso de quizá o quizás.

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), güey es la manera correcta de escribir esta palabra, que tiene como significado llamar torpe a una persona. Lo anterior, ya que el origen surge del nombre del toro manso y castrado, un animal que era utilizado de carga para arar el campo y cultivar tanto frutas y verduras como las que se dan en el huerto de La Granja VIP.

IA Güey es la manera correcta de escribir esta palabra mexicana, según la RAE

La palabra güey se empezó a usar de manera despectiva, pero conforme al paso de los años es más utilizada para llamar a una persona, sin necesidad de hacerlo por su nombre, lo cual es aplicable tanto en amigos o como en gente desconocida, a fin de romper el hielo. No obstante, también sirve para evidenciar la ignorancia de alguien.

Así se puede aplicar la palabra güey en todos los contextos

Güey es una palabra infaltable en el vocabulario del país y la cual empezó a utilizarse de manera constante en el Siglo XX para referirse a una persona de bajo nivel cultural, según el portal Academia Mexicana de la Lengua. Ahora que ya conoces cómo se escribe de manera correcta, la puedes utilizar de la siguiente manera.

