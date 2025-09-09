5 frutas y verduras fáciles de cultivar que podrías ver en el huerto de La Granja VIP

Previo al estreno de La Granja VIP a través de la señal de Azteca UNO , algunos internautas ya comenzaron a especular acerca de las frutas y verduras que las celebridades tendrán que sembrar y cosechar en un huerto a lo largo de 10 semanas , ¿pero cuáles son los cultivos que crecen más fácil?

¿Qué frutas y verduras crecen hasta en tu propio jardín?

Para los principiantes en la agricultura, existen opciones de frutas y verduras que prácticamente crecen en cualquier lugar como en el huerto de La Granja VIP o hasta en tu propio jardín: ¡chécate estas opciones del portal especializado Garden Tech!

PIMIENTOS: Los pimientos son considerados frutos perennes, por lo que prácticamente crecen todo el año con sólo unos pocos cuidados: ¡eso sí, se debe tener la precaución de no cosecharlos demasiado tarde o muy pronto!

PEPINOS: Aunque lo ideal para los pepinos es que crezcan en un terreno extenso, este fruto calificado culinariamente como vegetal puede darse en cualquier lado, ¡hasta en las macetas! La primera cosecha se da en aproximadamente 40 días y esto incentiva para que se produzcan más.

ELOTES: Sembrar granos de elote en tu jardín es garantía de que pronto crecerá una milpa: de cuidados fáciles y mucha resistencia, el maíz es una planta llena de puntos a favor para los agricultores principiantes.

FRESAS: Ya sea sembrando semillas o un “piecito” de una planta de fresas, estos frutos rojos crecen prácticamente en cualquier lado, hasta en una maceta, por lo que su cuidado y cultivo resultan prácticamente sencillos.

JITOMATE: El jitomate también es un cultivo “todoterreno” que, con los cuidados adecuados, puede crecer prácticamente en cualquier lugar, ya sea en el huerto, tu jardín o una maceta: sólo debes tener cuidado al momento de cosechar y revisar que tenga un color rojo intenso ya que esto es una señal de que está en su punto.