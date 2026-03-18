Herbario de plantas medicinales: las 15 más comunes y utilizadas en México
Actualmente, existen una gran cantidad de plantas medicinales con uso doméstico que son muy efectivas y que vale la pena conocer para casos de emergencia.
Desde tiempos ancestrales, las plantas medicinales han estado presentes en las civilizaciones. Es por esto que resulta importante conocer a las especies más comunes y sus propiedades, especialmente cuando se trata de las que son de uso doméstico y sirven para aliviar malestares que no son considerados de urgencia médica.
De acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en México existen aproximadamente 4 mil 500 registradas, aunque no todas están documentadas. De modo que los herbarios avalados académicamente pueden omitir varios tipos y solo mencionar las que se utilizan con mayor frecuencia; mientras que a nivel de mercado se estima que solo hay 250 especies comercializadas.
Plantas medicinales en México: cuáles se usan y para qué sirven
En investigaciones y artículos de organismos como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (antes SAGARPA), el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se recapitulan estas 15 plantas medicinales que son frecuentemente utilizadas en México.
- Árnica, como antiinflamatorio muscular, esguinces y problemas reumáticos.
- Epazote, para disminuir los cólicos menstruales y tratar efectivamente la indigestión.
- Hierbabuena, para combatir malestares estomacales comunes como las náuseas, el vómito y problemas gastrointestinales.
- Sábila, para tratar quemaduras, heridas y lesiones leves.
- Manzanilla, para el insomnio ligero, dolores musculares, cólicos menstruales, inflamación del cuerpo, fiebre y problemas gastrointestinales.
- Eucalipto, para descongestionar las vías respiratorias.
- Tila, como calmante y aliado del insomnio.
- Toronjil, para mejorar el descanso y tener un sueño de calidad.
- Diente de león, como diurético.
- Gordolobo, para tratar la tos.
- Romero, para estimular el crecimiento del pelo.
- Lavanda, como relajante para reducir el estrés.
- Caléndula, para irritaciones leves en la piel.
- Jengibre, para aliviar las náuseas y mejorar la digestión.
- Canela, para estimular una buena circulación y aliviar los cólicos menstruales.
Es importante considerar que si bien las plantas medicinales son efectivas, su uso no reemplaza la valoración de especialistas. Por lo que en casos persistentes o que se agraven en lugar de aliviarse, lo ideal es ir al médico y seguir los tratamientos prescritos.