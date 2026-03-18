Herbario de plantas medicinales: las 15 más comunes y utilizadas en México

Desde tiempos ancestrales, las plantas medicinales han estado presentes en las civilizaciones. Es por esto que resulta importante conocer a las especies más comunes y sus propiedades, especialmente cuando se trata de las que son de uso doméstico y sirven para aliviar malestares que no son considerados de urgencia médica.

De acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en México existen aproximadamente 4 mil 500 registradas, aunque no todas están documentadas. De modo que los herbarios avalados académicamente pueden omitir varios tipos y solo mencionar las que se utilizan con mayor frecuencia; mientras que a nivel de mercado se estima que solo hay 250 especies comercializadas.

En México existen cerca de 4 mil 500 tipos de plantas medicinales|Freepik

Plantas medicinales en México: cuáles se usan y para qué sirven

En investigaciones y artículos de organismos como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (antes SAGARPA), el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se recapitulan estas 15 plantas medicinales que son frecuentemente utilizadas en México.



Árnica, como antiinflamatorio muscular, esguinces y problemas reumáticos. Epazote, para disminuir los cólicos menstruales y tratar efectivamente la indigestión. Hierbabuena, para combatir malestares estomacales comunes como las náuseas, el vómito y problemas gastrointestinales. Sábila, para tratar quemaduras, heridas y lesiones leves. Manzanilla, para el insomnio ligero, dolores musculares, cólicos menstruales, inflamación del cuerpo, fiebre y problemas gastrointestinales Eucalipto, para descongestionar las vías respiratorias. Tila, como calmante y aliado del insomnio. Toronjil, para mejorar el descanso y tener un sueño de calidad. Diente de león, como diurético Gordolobo, para tratar la tos. Romero, para estimular el crecimiento del pelo. Lavanda, como relajante para reducir el estrés. Caléndula, para irritaciones leves en la piel. Jengibre, para aliviar las náuseas y mejorar la digestión. Canela, para estimular una buena circulación y aliviar los cólicos menstruales.

En México existen cerca de 4 mil 500 tipos de plantas medicinales|Freepik

Es importante considerar que si bien las plantas medicinales son efectivas, su uso no reemplaza la valoración de especialistas. Por lo que en casos persistentes o que se agraven en lugar de aliviarse, lo ideal es ir al médico y seguir los tratamientos prescritos.