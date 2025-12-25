Las predicciones del horóscopo chino para cada animal en 2026: a quiénes les irá peor

El horóscopo chino 2026 será dedicado al caballo y traerá consigo importantes movimientos y decisiones que tienen la capacidad de transformarlo todo. Y aunque esto no es precisamente algo negativo, lo cierto es que no a todos los animales del zodiaco oriental les será fácil atravesar este periodo, pues hay algunos signos que se enfrentarán a varios desafíos y tendrán que saber librarlas para no condenar su suerte este año.

Horóscopo chino: 3 signos que tendrán mala suerte en 2026

- Rata. Es considerado como el animal opuesto al caballo, por lo que podría pasar por complicaciones en el ámbito laboral y familiar. La sensación de "estar bloqueados" será frecuente y deberán buscar la forma de salir a flote por sí mismos.

- Buey. Por la complejidad de su dualidad con el caballo, los regidos por este animal en el horóscopo chino vivirán complejidades en temas profesionales, sobre todo con las figuras de autoridad.

- Conejo. Este es uno de los signos que no serán precisamente los más favorecidos para 2026 por el calendario chino, ya que es muy probable que tengas peleas por su inestabilidad emocional y malentendidos por su negativa a hablar. Su mayor reto será no resistirse al cambio.

Las personas regidas por la rata en el horóscopo chino no tendrán muy buena suerte|Freepik

Así le irá a los animales del horóscopo chino en 2026

- Caballo. Aunque serán la estrella del 2026 porque es su año en el horóscopo chino, las personas del signo del caballo sí pasarán por algunas complejidades. No deben confiarse ni dejar para luego las decisiones importantes, según el sitio especializado Chinese New Year.

- Tigre. Les irá bien si saben enfocarse y canalizar su energía.

- Dragón. Si logran dominar su lado emocional, el 2026 traerá grandes satisfacciones.

- Serpiente. Tendrán resultados favorables si aprenden a planear las cosas.

- Cabra. Uno de los signos más afortunados para el 2026 en el horóscopo chino si se enfocan.

- Mono. Tendrá grandes oportunidades en todos los ámbitos, pero será indispensable que equilibre su lado impulsivo.

- Gallo. Podría pasar por altibajos en el plano económico, aunque saldrán bien librados y aprenderán de sus errores.

- Perro. Este año será muy bueno para este animal del horóscopo chino 2026, en especial para temas de relaciones y amistades.

- Cerdo. Ni bien ni mal, un año neutral para este signo. Es gran momento para consolidar proyectos a futuro.

El tigre será uno de los animales más favorecidos para los que sean de este signo en el horóscopo chino|Freepik

Cuándo empieza el Año Nuevo chino 2026 y qué animal lo representa

A diferencia del calendario regular con el que se rigen la mayoría de predicciones astrológicas , en este caso hay diferentes fechas de inicio. Es decir, no arranca el 1ero de enero de 2026, sino que esta vez el Año Nuevo chino y su horóscopo dará inicio hasta el 17 de febrero de 2026.

En cuanto al animal que representará esta época, será "el Año del Caballo", así que todos aquellos que estén regidos bajo las influencias de esta especie, tendrán buena suerte si saben aprovechar oportunidades. De acuerdo con la Universidad Autónoma de Nuevo León, estas personas son las nacidas en 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 o 2026; se distinguen por ser optimistas, alegres y aventureros.