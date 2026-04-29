Muere “El Capi”; se convulsionó y desmayó tras bajar del escenario

El mundo del entretenimiento no sale de la consternación luego de que se conociera el fallecimiento de Lucas Herrera, conocido popularmente como “El Capi” que integraba el grupo ‘Hechizo Tropical’.

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El deceso del músico se dio durante la noche del 26 de abril, tras realizar una presentación en avenida Champagnat en Mar del Plata, Argentina. El famoso tenía 31 años al momento de su deceso.

¿Qué le ocurrió al integrante de Hechizo Tropical?

Las personas que presenciaron el momento manifestaron que cuando Lucas bajó del escenario comenzó a convulsionar y luego se desmayó. De acuerdo con lo que dicen los testigos, los servicios de emergencia tardaron en llegar por lo que una de las personas lo trasladó en su automóvil al hospital en donde fue declarado muerto. La causa de la muerte fue un paro cardíaco.

Por medio de las redes sociales los compañeros de la agrupación publicaron un emotivo mensaje de despedida. “En memoria de Lucas Herrera. Siempre vivirás en cada show, escenario y en nuestros corazones. Todos los momentos vividos y compartidos quedarán en nuestros mejores recuerdos”, se lee.

Este fue el mensaje de la agrupación.|Facebook

Los ritos funerarios se llevaron a cabo el pasado lunes 27 de abril. La familia agradeció las muestras de cariño que han recibido de los fans tras el terrible acontecimiento.

La hermana de Lucas Herrera se mostró muy dolida por todo el momento que está atravesando y utilizó las redes sociales para dedicarle unas palabras emotivas. Las mismas decían:

“Hoy ya está sonando un güiro en los cielos. Sé que estás con papá, el abuelo y nuestra Cande. Sé que ellos te recibieron en sus brazos y que no estás solo. Te amo, mi amor, siempre y para siempre. Gracias a la banda que fue tu cable a tierra para sacarte una sonrisa. Te fuiste haciendo lo que amabas. Te amo, mi melli. Hasta volver a encontrarnos”, manifestó.

