Sombrilla o malla sombra para el techo del patio: qué conviene más, según los expertos

La sombrilla para el patio puede ser una solución ideal contra el calor y los rayos UV del sol . No es la única opción para proteger tu espacio exterior del calor. Muchas personas optan por la malla sombra, pero cada alternativa tiene sus propias ventajas y desventajas, según el espacio y los materiales con los que están fabricadas.

Los beneficios de tener una sombrilla en el patio, por ejemplo, le dan un toque veraniego a tu casa, creando un espacio más cómodo incluso en temporada de calor. Su mayor ventaja es la movilidad y practicidad. Al ser un objeto montable, puedes moverla de lugar, inclinarla (en algunos modelos) y resiste bien el viento sin maltratarse fácilmente.

Por otro lado, la malla sombra también tiene sus puntos fuertes. Es una opción duradera y versátil para cubrir grandes espacios. Tiene un estilo aesthetic y bohemio, es fácil de instalar, dura muchos años y puede cubrir prácticamente cualquier área. Sin embargo, su desventaja es que resulta poco flexible, ya que difícilmente podrás modificarla cuando cambie la posición del sol con las estaciones.

Tanto la sombrilla como la malla sombra tienen sus ventajas y desventajas.|(Canva)

En conclusión, la mejor opción para cubrir el patio dependerá de tus necesidades. No hay una solución única: todo depende de tu espacio y estilo de vida. ¿Solo necesitas sombra para una mesa? ¿Tienes una alberca o plantas que requieren protección? ¿Quieres bloquear el sol por completo? ¿Qué estilo buscas para tu jardín? Responder estas preguntas te ayudará a tomar la mejor decisión.

Otras ideas para cubrir el patio del sol

La sombrilla y la malla sombra no son las únicas alternativas. Existen más opciones funcionales y estéticas para proteger tu patio del sol. Según recomendaciones de diseño, puedes lograr un espacio atractivo y fresco si eliges bien los elementos.

Algunas opciones son:

Toldos

Lonas

Pérgolas o pabellones

Enredaderas sobre estructuras de madera

Telas de lino o algodón

Techos de hormigón

Tejidos

Porches de madera