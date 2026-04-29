Los patios pequeños se pueden convertir en grandes y lujosos con una simple remodelación, la cual consistirá en añadir elementos que los hagan ver como de casa cara. Uno de estos elementos puede ser la instalación de techo, que es ideal para espacios que miden menos de 2 metros. Por lo anterior, traemos para ti 6 ideas para que esta área de la casa tenga otra vista.

El tamaño no es impedimento para que logres obtener el espacio de tus sueños, donde podrás relajarte con las amenidades que le puedes agregar y que te serán de gran ayuda para esta temporada, donde el calor arrasa en el interior de los hogares. Conoce las ideas de lavabos dobles que te hacen la vida más sencilla.

Las ideas para decorar patios

1. Césped: Coloca pasto natural o sintético en tu patio; no importa que el espacio sea pequeño. Será un cambio radical y le dará otra vista. Es ideal para que los más pequeños jueguen.

6 ideas para decorar patios de un metro y que se vean lujosos|Pinterest

2. Hamaca o columpia: Meseate por las tardes o noches en una hamaca o banca tipo columpio, mientras descansas a la intemperie de tu casa.

3. Techo con plantas: Coloca una estructura con algunas plantas trepadoras, a fin de tener un techo 100% natural y más barato, pero que te cubra de los rayos del sol.

4. Comedor: Convierte tu patio en un jardín lleno de flores, pero sobre todo en un pequeño comedor para degustar el café o la comida mientras respiras aire fresco.

5. Piso de adoquín: Dale ese toque lujoso a tu patio al agregarle este tipo de piso, que le dará otra vista a este espacio de la casa.

6. Sofá: Pasa tus tardes leyendo o descansando en un sofá. Sin duda será tu mejor aliado durante esta temporada, cuando la temperatura incrementa. Puedes ponerlo debajo de un techo, a fin de que no se dañe en la temporada de lluvia.