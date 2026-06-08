Ellos son los 3 cocineros invitados que llegan este domingo 7 de junio a MasterChef 24/7

La cocina más famosa de México, MasterChef 24/7, se vistió de gala y, sobre todo, de mucha tensión. Las pantallas del reality recibieron a personajes que no necesitan presentación. Como ya se había adelantado, este domingo se llevará a cabo una eliminación doble, además, se dio a conocer que llegarían tres cocineros invitados al mundo MasterChef 24/7 .

Es por eso que las noches de eliminación en MasterChef 24/7 siempre prometen drama, pero la gala de este domingo ha elevado la apuesta a niveles nunca antes vistos. La cocina más famosa del país abrió sus puertas para recibir a tres invitados de lujo que no vienen simplemente a probar platos, sino a ensuciarse las manos y liderar el destino de los participantes: el carismático Roy, la experimentada Doña Clarita y el implacable "Juez de Hierro", Arturo López Gavito.

¿Quiénes son los cocineros invitados a MasterChef 24/7?

Arturo López Gavito: El legendario "Juez de Hierro" de la televisión musical cambió los micrófonos por las sartenes. Aportó toda su famosa disciplina, mente fría y rigurosidad al Equipo Azul.

Clarita: Con su entrañable experiencia y profundo conocimiento de la cocina tradicional, llegó para comandar al Equipo Amarillo, inyectando esa sazón casera y cuidado al detalle que tanto la caracteriza.

Roy: El carismático chef aportó toda su frescura, dinamismo y buen ojo estratégico al Equipo Rojo, buscando equilibrar el caos del reloj con puro talento.

Tres perfiles diferentes que marcaron la historia de MasterChef y hoy llegan a inspirar a esta nueva generación de cocineros y demostrar que el liderazgo también se mide frente a las parrillas.

Tres bandos, tres leyendas de MasterChef

Esta noche, las estaciones se dividieron en tres colores bien definidos. Cada escuadrón tuvo la tarea de cocinar un platillo emblemático de la gastronomía mexicana en apenas 30 minutos, bajo la batuta de un cocinero invitado: