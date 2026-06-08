Así se ve Roy Padilla, el niño que conquistó MasterChef Junio y hoy es capitán de la cocina más famosa de México

Si eres de los que siguieron de cerca las emociones de MasterChef Junior recordarán perfectamente a Roy Padilla, aquel tierno pequeño de mejillas infladas, mirada curiosa y una eterna sonrisa que, con su carisma natural y su genuino amor por las hornallas, logró robarse el corazón de millones de televidentes. Hoy, ese niño ha quedado en el baúl de los recuerdos y su regreso a las pantallas de MasterChef 24/7 ha dejado a más de uno con la boca abierta.

¿Qué pasó con Roy de MasterChef?

Roy Padilla reapareció en el set convertido en todo un joven, mostrando una evolución física y madurez que impactaron tanto a los jueces como a la audiencia. Sin embargo, lo que verdaderamente llamó la atención no fue solo el cambio de estatura, sino la seguridad con la que pisó la cocina más famosa del país. Ya no es el aspirante que buscaba aprobación; esta vez regresó con el estatus de chef invitado y la enorme responsabilidad de comandar al exigente Equipo Azul.

Ver a Roy plantado frente a las estaciones de trabajo y con actualmente 18 años; dando instrucciones y coordinando los tiempos de cocineros adultos como Michelle, Pablo y Lancer, fue uno de los momentos más memorables de la última gala. Con un estilo de liderazgo que combina la frescura de su juventud con un sorprendente buen ojo estratégico, el exconcursante infantil demostró que aquellos años de aprendizaje no fueron en vano.

Roy y el Chef Herrera|Instagram @roypadillachef

¿Qué hizo esta noche Roy Padilla en MasterChef 24/7?