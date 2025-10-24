Esta es la fecha de cobro de aguinaldo de pensionados IMSS e ISSSTE

En los próximos días, los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) van a comenzar apercibir su aguinaldo. Para que no queden dudas es que te vamos a contar cuándo es.

Todos los adultos mayores del Estado de México temen salir a la calle. [VIDEO] El modo de operar de estos delincuentes es despojar el teléfono celular de los adultos mayores, para quitarle todas sus pertenencias.

Teniendo en cuenta esta información es importante para que puedas ir haciendo tu presupuesto y puedan tener en cuenta los gastos. Así es que te vamos a contar la cantidad que cobrará cada jubilado.

Desde el IMSS y del ISSSTE siguen ultimando detalles para poder llevar a cabo este pago con total transparencia. Son más de 4.8 millones de jubilados del instituto que dirige Zoé Robledo y los 1.3 millones de pensionados del instituto presidido por Martí Batres, que percibirán el aguinaldo que es un derecho las personas retiradas.

¿Cuándo cobran los pensionados de aguinaldo?

En cuanto a la prestación del aguinaldo, se entrega de manera anual que debe ser depositado, de acuerdo con lo establecido por la ley, antes del 20 de diciembre. Es importante que esto se cumpla de acuerdo a la ley.

De acuerdo a lo que está establecido en el calendario de pago, los jubilados del IMSS cobrarán en noviembre. El mes de depósito correspondiente de ese mes se entrega el 3 de noviembre.

Para los del ISSSTE es en la primera quincena de noviembre el pago del aguinaldo pero la primera parte. El restante se depositará hasta enero de 2026.

💚📦 Fundación IMSS envía a Poza Rica, Veracruz, más de 4 toneladas de ayuda humanitaria, recolectadas en el Centro de Acopio de las Oficinas Centrales del IMSS en la Ciudad de México.



🙏 Gracias a todas y todos por sumarse a esta noble causa. pic.twitter.com/wht8c9Sx3H — IMSS  (@Tu_IMSS) October 24, 2025

¿Cuánto cobrarán los jubilados?

En cuanto a los pensionados del IMSS, el aguinaldo equivale a una mensualidad de la cuantía de su pensión. Aquí no se contempla el importe por asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.

Por otro lado los jubilados del ISSSTE, reciben un monto de acuerdo con el tipo de régimen bajo el que se hayan retirado y con respecto a los años trabajados. Si quieres conocer la cantidad exacta, comunícate con los encargados de esta área.

