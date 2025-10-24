Actor Patricio José atentado en el mismo lugar donde fue asesinado Fede Dorcaz

Se dio a conocer la noticia de que el actor Patricio José, quien es muy conocido por sus trabajos, fue víctima de un asalto en la Ciudad de México. Lo llamativo es que el lugar del hecho es el mismo donde hace semanas asesinaron al cantante y modelo Fede Dorcaz.

¿Inseguridad o FALTA DE ATENCIÓN? [VIDEO] “CÁMARA MI GENTE YA SE LA SABEN” Una frase que se ha hecho conocida y no por las mejores circunstancias… Existen entre 10 y 20 ASALTOS DIARIOS en distintas #Rutas de transporte de la CDMX y Edomex.

¿Qué le ocurrió a Patricio José?

El hecho delictivo tuvo lugar cuando el intérprete circulaba en su vehículo. De acuerdo a lo que manifestó, en un momento recibió un cristalazo en una de las avenidas más transitadas de la capital, lo que le provocó una profunda sensación de vulnerabilidad.

“Un lunes a las 8 de la noche, me quedé sin mochila, ya hice la denuncia, ¿servirá de algo? (…) pues sumar números a la violencia de México, pues bueno, es México”, expresó.

En la misma zona murió Fede Dorcaz

Donde el actor fue asaltado, es el sitio donde Dorcaz perdió la vida en un intento de asalto. Ante esta situación es que se ha generado mucha preocupación entre las personas que transitan por allí.

En otra publicación, compartió que sufrió un cristalazo mientras manejaba por Periférico y advirtió:“No tengan coche en la Ciudad de México”.

Fede Dorcaz, fue asesinado mientras circulaba en su vehículo y su caso sigue causando indignación. De esta manera queda evidenciado los riesgos de las personas que deben pasar por espacio públicos.

Por último tenemos que mencionar que el asalto a Patricio José, no ha tenido ningún avance. Sin embargo, su testimonio ha puesto el foco en la urgencia de que tratar el tema de la violencia urbana.

Revelan la última voluntad de Fede Dorcaz a días de ser asesinado

En medio del profundo dolor que atraviesa la familia de Fede Dorcaz, dieron a conocer cuál era la última voluntad del cantante. Según precisaron en redes sociales, el modelo de 29 años de edad había expresado que quería que sus restos descansaran en Argentina, país del cual era originario.

Esta sencilla petición no solo ha emocionado a su familia sino que los seguidores de Fede Dorcaz la han sentido fuertemente. Los internautas han destacado la última voluntad del artista por estar lejos de cualquier extravagancia y cargada de sensibilidad y significado.