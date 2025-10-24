Con estos simples pasos puedes crear con Gemini, una foto con Chucky

Falta muy poco para que se celebre Halloween 2025, por lo que se ha instalado una nueva tendencia que consiste en crear fotos con la inteligencia artificial. Aquí puedes mezclar el terror con algunos personajes que se destacan en este rubro.

Ante esto es que te vamos a contar cómo puedes crear una foto Chucky que es un personaje que ha trascendido generaciones de chicos y grandes. Con un sencillo prompt puedes crear una de tú y este icónico muñeco.

Sin dudas las herramientas de IA son muy populares a la hora de crear imágenes. Ahora podrás ponerte al lado de Chucky.

¿Cómo hacer una foto con Chucky?

Con la ayuda de la IA que ha llegado a Google Gemini, puedes crear fotos geniales con tan solo decirle qué y cómo lo quieres.

La clave está en un prompto instrucción de texto detallado y específico que le permita a la IA generar la imagen donde tú seas el protagonista de una escena de miedo.

Para crear una foto junto al famoso muñeco diabólico, solo tienes que seguir estos pasos:

Abre tu navegador de internet de Google

Busca Gemini o entra a la app directamente que ya está disponible en los dispositivos recientes

Una vez en Gemini copia y pega el prompt:

“Un hombre/mujer y una muñeca de Chucky sentados en un sofá, comiendo pizza. El hombre está vestido con una camisa a cuadros y jeans rasgados, y la muñeca de Chucky lleva su atuendo característico de overol de mezclilla. Están en una sala de estar tenuemente iluminada, decorada con telarañas y una calabaza de Halloween. Hay latas de refresco en la mesa de café frente a ellos y un televisor antiguo al fondo. La escena tiene una atmósfera espeluznante pero acogedora, como si estuviera sonriendo”

Inserta una foto tuya donde tu rosto sea visible si quieres ser reconocible en la foto con Chucky

Da clic o enter para que la IA realice la acción

Una vez lista foto puedes descargarla

Otra opción de prompt que da la propia IA es el siguiente, usa el que más te guste o puedes comparar los resultados para elegir tu foto favorita:

“Crea una foto de Halloween con ambiente de los años 90. Aparece [tu descripción detallada: por ejemplo, ‘una mujer con cabello largo y oscuro, llevando una camiseta negra y una chaqueta de mezclilla extra grande'] sentada junto a Chucky, el muñeco diabólico. Detrás de nosotros, se encuentran otros personajes de terror como Michael Myers, Freddy Krueger y Jason, todos en un cine comiendo palomitas. La escena debe tener un aspecto granulado y dramático. Mantén mi rostro exactamente igual a como me describes.”

