Chef Diego Niño prepara a los cocineros para la final de MasterChef 24/7 y les enseña un menú ganador

La etapa final de MasterChef 24/7 ya empezó y los cinco cocineros que siguen en la competencia tienen que empezar a pensar en grande si es que quieren llegar a la final. Y aunque todavía faltan un par de rondas para este emocionante momento, el Chef Diego Niño está comprometido en apoyar a sus alumnos al máximo, por lo que empezó a darles algunos consejos para armar el menú que podrían presentar si son seleccionados como finalistas.

"El menú que yo haría, sería con una entrada fría. Por ejemplo, un callo de hacha con leche de tigre de miso, toronjas, jalapeños en escabeche y listo. De segundo, haría algo con morillas, que es algo que está en temporada y me encanta", explicó el "Maestro del fuego", reiterando que lo más importante es que se atrevan a probar nuevos sabores y salir de su zona de confort, siempre enfocados en hacer las mejores recetas.

¿Quiénes son los finalistas de MasterChef 24/7?

Aún no conocemos quiénes son los cocineros que se enfrentarán en la GRAN FINAL de MasterChef 24/7, pues todavía faltan algunas eliminaciones y solo los mejores podrán seguir avanzando. De momento, el top 5 de la temporada está conformado por: Ixdit, Lancer, Claudia, Michelle y Flor.

Además, la única que está a salvo de la siguiente eliminación en la cocina más famosa de México, es Claudia, pues se ganó el último Pin de la temporada gracias a que fue la única que cumplió con el reto de repostería. Esto porque el resto de sus compañeros tuvieron deficiencias y no siguieron las indicaciones de la Chef Lili Cuéllar, un momento que provocó el enojo de los jueces y hasta provocó que les advirtieran que si no saben hacer postres, no tienen muchas oportunidades de ganar.

¿Cuándo es la final de MasterChef 24/7? Fecha y hora EXACTAS

La final de MasterChef 24/7 será el próximo domingo 30 de agosto, en punto de las 20:00 horas a través de la señal de Azteca UNO. También se puede sintonizar a través de la app y sitio web. Para no perderte ni un solo detalle de la última cocinada, están las cámaras de acceso total en Disney+.