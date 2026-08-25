MasterChef 24/7: Tips del Chef Diego Niño para lograr el menú mar y tierra perfecto

Armar un menú de impacto podría ser decisivo para la Gran Final de MasterChef 24/7; el Chef Diego Niño lo sabe y, por ello, dedicó su masterclass de este martes a este increíble tema... ¡lo mejor llegó cuando el "Maestro de Fuego" habló de la temática mar y tierra, así como el uso de las proteínas!

¿Qué dijo el Chef Diego Niño sobre el uso de las proteínas en el menú mar y tierra?

En cierta parte de la clase, Claudia tuvo mucha curiosidad por saber si en el tema de las proteínas existe alguna lógica para elegir cuál de ellas (marisco) debe estar en una entrada y cuál de ellas (pato) en un plato fuerte ; sobre esto, el Chef Diego Niño fue claro:

"Mira, al final pues estoy usando un marisco y después una proteína roja, si yo usara una entrada -una tártara- y después un filete de res, pues sería aburrido", explicó el "Maestro de Fuego" al detallar que lo ideal es intercalarlas.

"Siempre que ustedes armen un menú, tiene que tener una congruencia y siempre ir de menor a mayor, tanto en sabores como en la experiencia", aconsejó.

Sobre las experiencias mar y tierra que son de las más pedidas en los restaurantes precisamente por su combinación de mariscos con carnes rojas, el Chef explicó:

"Regularmente el mar y tierra es cuando dentro de un mismo plato tienes tanto la parte marítima como de las tierra, un mar y tierra puede ser pescado y cerdo... o mar y montaña, con mariscos con hongos, conejos jabalí...", declaró.

Como ves, el uso de la proteína es clave para armar el menú perfecto, sobre todo ahora que rumbo a la Gran Final los Jueces son cada vez más estrictos ... ¿los cocineros del Top 5 podrán descubrir el secreto de la combinación de las carnes en sus últimos menús?

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?