Ideas DIY: Haz una mesa de centro con cajones de madera reciclados

A veces, los objetos que parecen destinados para terminar en la basura pueden convertirse en piezas útiles para decorar la casa. Los cajones de madera utilizados en fruterías son un claro ejemplo, ya que su estructura permite reutilizarlos en distintos proyectos de decoración.

Noticias Jalisco del 24 de agosto 2026

Una propuestas DIY los trasforma en una mesa de centro práctica y original, sin necesidad de invertir demasiado dinero. Con algunos materiales y un procedimiento sencillo, es posible darles una nueva función y conseguir un mueble personalizado para el hogar.

¿Cómo crear una mesa de centro con cajones de madera?

Para comenzar este proyecto DIY, selecciona cajones de madera que estén en buen estado, sin tablas rotas, humedad o señales de deterioro. Retira cualquier clavo o grapa que sobresalga y limpia cuidadosamente cada pieza antes de trabajar sobre ella.

El siguiente paso es lijar toda la superficie para eliminar astillas, suciedad e imperfecciones. Además de mejorar el aspecto de la madera, este procedimiento permite preparara los cajones para aplicar posteriormente pintura, barniz u otro tipo de acabado.

Para una mesa pequeña se pueden utilizar dos cajones, mientras que cuatro permiten conseguir una estructura más amplia. Una opción consiste en colocarlos enfrentados, con las aberturas hacia los laterales, para conservar los espacios interiores como compartimentos donde guardar libros, revistas, controles o mantas.

Una vez definida la posición, une los cajones con tornillos para madera y agrega refuerzos en los puntos que necesiten mayor estabilidad. Después, colocar sobre la estructura una tapa de madera cortada a la medida y fíjala correctamente para completar la superficie de la mesa.

Finalmente, incorpora cuatro patas o ruedas pequeñas si quieres que el mueble pueda desplazarse con facilidad. Para darle un toque personal, puedes conservar la madera al natural y protegerla con barniz, pintarla o combinar distintos materiales, como una tapa de vidrio.

Así, unos simples cajones pueden convertirse en una mesa de centro funcional, decorativa y con espacios de almacenamiento. El resultado también permite aprovechar materiales que normalmente terminarían en la basura.