En la CDMX hay muchas cafeterías que venden Rosca de Reyes hoy, 6 de enero , pero según la Inteligencia Artificial (IA), solo unas cuantas destacan por su sabor, tamaño, precio y consistencia esponjosa.

Un análisis de ChatGPT determinó que una panadería ubicada en la colonia Roma Norte ofrece una de las roscas más ricas, gracias a su proceso artesanal, lo que le ha valido excelentes valoraciones entre quienes la han probado. Además, cuentan con la opción de apartarlas y recogerlas después. Se trata de la Panadería Rosetta, donde las roscas van desde versiones individuales de 120 pesos hasta tamaños grandes de 900 pesos.

¿Cuánto debe costar una Rosca de Reyes para no caer en estafas?

Una de las dudas más comunes entre los consumidores es saber cuál es un precio razonable para la Rosca de Reyes, ya que, entre la emoción y la prisa por conseguir una, muchos terminan pagando de más.

La Rosca de Reyes se come tradicionalmente el 6 de enero. |(ESPECIAL/CANVA)

El costo de una Rosca de Reyes varía según su proceso de elaboración. No obstante, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) señala que una rosca tradicional chica en una panadería de barrio puede costar alrededor de 290 pesos, mientras que las opciones premium pueden alcanzar hasta los 950 pesos.

Cabe señalar que la elaboración de una rosca puede llegar a costar aproximadamente 171.37 pesos, según cifras del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.

¿Cuántos pedazos de Rosca de Reyes es recomendable comer para no engordar?

El tamaño recomendado para consumir Rosca de Reyes sin remordimientos es una porción de 100 gramos, equivalente a un pedazo de aproximadamente 5 cm, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esta cantidad puede aportar hasta 387 calorías.

Una rebanada de 200 gramos de Rosca de Reyes representa la mitad de calorías que se deben consumir en un día.|(X/IMSS)

Asimismo, se recomienda acompañar el pan con té o café negro sin azúcar para evitar elevar la ingesta calórica.

¿Qué personas NO deben comer Rosca de Reyes?

Las personas que deben evitar el consumo de Rosca de Reyes son aquellas que padecen enfermedades crónicas como diabetes, problemas cardíacos o hígado graso, así como quienes presentan sobrepeso u obesidad. Lo más recomendable es consultar a un nutriólogo para saber si es posible su consumo y, de ser así, cuál sería la cantidad adecuada.