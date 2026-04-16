La RAE aclara si se dice “haya” o “haiga”: este es el significado de cada una

En México existe una gran confusión sobre cuál es la manera correcta: “haya” o “haiga”, ya que de seguro en más de una ocasión has escuchado a muchas personas utilizar ambas expresiones. No obstante, solo una está aprobada por la RAE, pero lo que muy pocos saben es que cada una tiene un significado distinto. Esta es la forma correcta de saludar por la mañana: ¿“buen día” o “buenos días”?

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), la palabra correcta es “haya”, que puede ser un verbo o un sustantivo. Si se utiliza como la primera opción, es la forma de primera o tercera persona del singular del presente de subjuntivo del verbo haber. “Quizá” o “quizás”: así se escribe según la RAE y el significado de cada una.

El diccionario de la RAE estabece que la palabra correcta es “haya”.|IA

Mientras que, si la palabra es sustantivo, es femenino y se designa a un tipo de árbol, como por ejemplo:



Vamos a podar el haya que está en el jardín

que está en el jardín Mi abuelito se sentó debajo del frondoso haya a descansar.

¿Qué significa “haiga” y por qué es utilizado pese a que es incorrecto?

Aunque parezca difícil de creer, “haiga” está en el diccionario de la RAE, pero su significado es completamente diferente al que los mexicanos podrían imaginar. En España, esta palabra hace alusión a un automóvil muy grande y ostentoso, generalmente de origen norteamericano, por lo que sí es válido, aunque en el país europeo.

Mientras que en México, “haiga” es la forma coloquial de haber, que se le llega a relacionar con las personas que habitan en las zonas rurales, pero incluso se llega a utilizar por habitantes de grandes ciudades y que incluso tienen un alto grado de estudios, según el portal México Desconocido.

Lo anterior, ya que la palabra es una forma verbal del castellano antiguo, pero se le reconoce como un arcaísmo vulgar, ya que, pese a que es muy porpular, carece de prestigio en las altas esferas sociales.