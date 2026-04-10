La RAE aclara si se dice “buen día” o “buenos días": la forma correcta de saludar

Como todo buen mexicano, a cualquier parte donde se llega por la mañana se saluda, ya sea con un “buen día” o “buenos días”. Pero de seguro en más de una ocasión has tenido esa duda existencial de cuál de las 2 maneras es la correcta y hoy por fin el secreto ha sido revelado por la RAE, la cual también dio su veredicto final acerca de la abreviatura de horas, que no es ni hrs. y mucho menos hs.

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), ambas maneras son correctas al momento de saludar por la mañana, pero cada una de ellas es propia de ciertas regiones. Por ejemplo, “buen día” es muy utilizado en América, principalmente en países como Argentina, Paraguay y Uruguay, donde no se celebra la Semana Santa, ya que en su lugar existe otra festividad propia del país.

Ambas maneras son correctas al saludar por la mañana.|IA

Mientras que “buenos días” es la forma correcta de saludar por la mañana y solo se utiliza en España y gran parte de México, país donde se aplica lo que dicta la regla de la RAE, ya que las personas emplean ambas palabras.

¿De dónde surgen “buenos días” y “buen día”?

Ambas palabras significan lo mismo y son bien empleadas, aunque “buenos días” es la opción más tradicional y predominante del español. Según la RAE, su origen puede deberse a otros plurales expresivos o de cortesía como lo son saludos, recuerdos, gracias y felicidades, por mencionar algunos ejemplos.

Mientras que la palabra buen día, que se utiliza más en el área rioplatense de América Latina, quizá esté influida por el lenguaje italiano, ya que sus saludos se emplean en singular, como por ejemplo buon giorno, u otros más que provienen de Europa y Estados Unidos, como lo son bonjour y good morning.

Dicho lo anterior, cualquiera de las 2 maneras está bien aplicada en México, por lo que no deberás corregir después de dar el saludo, ya sea en singular o plural.