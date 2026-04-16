La RAE confirmó cuál es la abreviatura de “archivo": NO es “ar” ni “arc”

Suele resultar bastante complicado saber cuál es la abreviatura correcta de ciertas palabras, puesto que en algunas ocasiones se aplica sin siquiera conocer la regla, como lo es en este caso con “archivo”, ya que algunos la llegan a escribir como “ar” o “arc”, pero finalmente la RAE dio su veredicto final, al igual que con “horas”, ya que no es “hrs.” ni “hs.”

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española (RAE), la abreviatura correcta de “archivo” es “arch.”, sí con punto al final, salvo un reducido grupo de las que se escriben entre paréntesis, como lo son: (a) por alias y (r) por retirado, por mencionar algunos ejemplos. La RAE aclara si se dice “haya” o “haiga”: este es el significado de cada una.

Según la RAE, la abreviatura correcta de “archivo” es “arch.”|IA

¿Cuál sería la abreviatura correcta de “archivo” en plural?

La abreviatura de “archivo” también se puede transformar al plural y la forma correcta de hacerlo sería agregándole una “s” al final, para que dé como resultado “archs”. Lo anterior, ya que a este tipo de abreviaturas se les conoce como apócope o truncamiento.

Lo anterior aplica a las palabras que quedan reducidas a sus primeras letras y suelen terminar en consonante, por lo que la regla general de la RAE estipula que se le debe agregar la “s” al final. No obstante, existen algunas excepciones como las siguientes:



Centavo – cts

Céntimo – cts

Peseta – pts, las cuales sus abreviaturas no están reducidas a sus primeras letras.

Mientras que cuando se origina por síncopa o contracción, las abreviaturas pueden terminar tanto en vocal como en consonante, se les agrega la “s” o el “es”, como por ejemplo:



Administración – admones.

Doctor – dres.

General – grales.

En conclusión, la abreviatura correcta de la palabra “archivo” es “arch.” En singular, mientras que en plural se le agrega al final una “s” para que dé como resultado “archs.” y así puedas utilizarla correctamente.