La RAE confirmó cuál es la abreviatura correcta de “página": NO es pag.

La palabra página tiene una abreviatura tanto para singular como para plural y tal vez se te haya olvidado que lo aprendiste hace varios años, cuando aún cursabas la educación básica. No obstante, en este artículo te daremos a conocer cómo se escribe correctamente según la RAE, ya que no es pag. Conoce la manera correcta de redactar horas, ya que no es hrs. ni hs.

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), la forma correcta de abreviar página es pág.; es decir, lleva tilde, al igual que toda la palabra completa y no pag. sin acentuar, como comúnmente se realiza. Quizá o quizás: esta es la manera de redactarlo y el significado de cada una de ellas.

La abreviatura de página lleva tilde: pág.|IA

“Las abreviaturas mantienen la tilde en caso de conservar la vocal que lleva en la palabra plena a la que reemplazan: pág. por página”, se lee en un artículo del portal de la RAE. Cabe mencionar que la tilde la lleva tanto en singular como en plural, aunque en esta última se le agrega la “s” al final: págs.

La abreviatura se llega a utilizar cuando la palabra se llega a repetir en más de una ocasión en el párrafo o texto, y estos son algunos de los ejemplos de cómo utilizarla:



Chicos, abran su libro de lectura en la pág. 7

¿Ya viste cuántas págs. tiene el libro que nos recomendó el profesor?

¿Qué son las abreviaturas de palabras?

Se debe entender que las abreviaturas son una representación gráfica de la reducción de letras o sílabas de una palabra y que siempre se debe cerrar al final con un punto. Cabe destacar que esta alternativa solo es buena en la cuestión de escritura, ya que al momento de leer se debe reponer completamente.

Existen 2 procedimientos para formar abreviaturas y la primera de ellas es suprimiendo letras o sílabas finales. Por ejemplo: cód. por código y pág. por página, por mencionar algunos.

Mientras que por el método de contracción se conservan solo las letras representativas, como lo son dpto. o depto. por departamento o Fdez. por Fernández.