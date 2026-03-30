La RAE confirmó cuál es la manera correcta de escribir: “osea” u “o sea”

Seguramente le has enviado un mensaje a un amigo explicándole una situación y te ha surgido la duda de si se escribe “osea” u “o sea”, pero aun así lo envías pensando que es lo mismo. Sin embargo, no significan lo mismo, ya que para la RAE hay una definición para cada una y se usan en situaciones muy diferentes. Hace poco te explicamos cómo se abrevia “horas” , pero ahora es turno de esta peculiar palabra.

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), las palabras “osea” y “o sea” no se pueden usar con el mismo significado , ya que la primera proviene de “osear”, que quiere decir “espantar las aves domésticas y la caza”. Asimismo, si le pones acento, “ósea” significa que proviene del hueso. El masculino es “óseo”.

Por otro lado, “o sea”, separado, es un conector que se usa comúnmente cuando platicas algo a alguien. Por ejemplo: “Vienen todos al parque; o sea, somos seis”.

Ambas palabras son correctas, pero no significan lo mismo.|Grok AI

¿Por qué decimos “o sea” cuando hablamos?

El conector “o sea” se suele usar cuando una persona quiere explicar una situación para dejarla más clara, o bien reformular una idea en concreto. La RAE lo reconoce como un marcador discursivo equivalente a expresiones como “es decir” o “esto es”. Las personas lo usan para introducir una explicación o una corrección.

Su origen proviene del verbo “ser”, que implicaría algo como “o que sea (esto otro)”. No tiene nada de malo usarlo para reformular ideas, especialmente en el habla. Otros ejemplos son:

“Llegó tarde, o sea, no alcanzó el camión.”

“Es vegetariano, o sea, no come carne.”

Así que, si lo sueles usar para explicarte o darte a entender, o simplemente es tu muletilla, ahora sabrás lo que significa realmente. Además, aunque está aprobado por la RAE y otros diccionarios, “o sea” se usa generalmente en un contexto informal; por ello, si estás en el trabajo, la escuela o en una situación formal, lo mejor es optar por “esto es”, “en otras palabras” o “es decir”.