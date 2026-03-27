RAE aclara por fin si se dice “el” calor o “la” calor: así es el uso correcto en México

México es un país mágico en el que se pueden apreciar grandes joyas arquitectónicas, áreas naturales preciosas y pueblitos que son dignos de visitar cada fin de semana o en vacaciones, como lo es un lugar de Zacatecas que destaca porque puedes consumir alcohol en la calle sin que te arresten. Asimismo, hay palabras que son las mismas, pero tienen un significado diferente, y entre esas está el calor o la calor, duda que por fin la RAE aclara de cómo se dice.

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), la forma adecuada para referirse a que el clima está caliente es el calor, ya que es un sustantivo masculino, por lo que debe acompañarse con “el”. Con ello, queda resuelta una duda que ha tenido más de un mexicano. Quizá o quizás: esta es la manera correcta de escribirlo y qué significa cada una.

El calor es la manera correcta, según la RAE.|IA

¿Por qué las personas dicen la calor?

La calor es una palabra incorrecta para referirse a los días calurosos, pero aunque parezca difícil de creer, hay ciertas regiones de España y de México donde las personas la utilizan. Lo anterior se debe a que en siglos anteriores los sustantivos variaban de género dependiendo de la región o el contexto, según un artículo del portal El Imparcial.

No obstante, el tiempo hizo de las suyas y estandarizó el idioma, pero hay personas que lo utilizan en un ambiente coloquial, por lo que es muy común escucharlo en algunas partes de la República Mexicana y no se considera falta grave si se encuentra en el contexto antes mencionado.

Así puedes utilizar correctamente la palabra el calor

La RAE establece que la manera correcta es decir y escribir el calor, ya que es la forma correcta de utilizar en contextos formales, medios de comunicación, textos académicos y en el día a día cuando se convive con diferentes grupos de personas. Estos son los ejemplos para utilizar esta palabra en cualquier parte:

