El fin de semana es idóneo para que las personas salgan un poco de la rutina y disfruten de un par de días en compañía de familia, amigos o pareja. Ello también implica divertirse, aunque muchas de las veces ello sale de control. Por lo anterior, aquí te dejamos los remedios caseros más eficaces para curar una cruda después de una fiesta, como la patronal que se realiza en un pueblo de Puebla.

1. Comer antioxidantes

El alcohol provoca un estrés oxidativo, de acuerdo con el portal Medical News Today, por lo que es recomendable comer bayas, cerezas, uvas, granadas, nueces y espinacas, así como tés verdes y negros. Si después de ello te reanimas, puedes seguirla en el mejor bar de venta de cerveza en Puebla.

IA Uno de los remedios es comer antioxidantes, como las nueces

2. Tomar café

La cafeína ayuda como estimulante para que las personas trasnochadas no se sientan cansadas y así puedan realizar sus actividades al día siguiente como si nada. Aunque si se elige esta opción es recomendable consumir bastante agua, ya que el café es una bebida diurética, lo que puede provocar deshidratación.

3. Desayunar o almorzar

El comer alimentos por la mañana después de levantarse es una buena solución, ya que los niveles bajos en azúcar contribuyen a que las personas presenten algunos síntomas de la resaca. Los expertos recomiendan que el plato incluya alimentos nutritivos: porciones de proteína, carbohidratos, grasas saludables y vitaminas.

Es preciso mencionar que no hay estudios científicos que confirmen el alimento ideal para curar la cruda, aunque los mexicanos prefieren algo picoso, como un buen menudo, birria o chilaquiles. No obstante, demasiado picante puede derivar en una gastritis.

¿Cómo se puede evitar una resaca?

La cruda o resaca provoca que las personas tengan lagunas mentales, náuseas y vómitos. Pero ello se puede prevenir y una de las opciones más convincentes es tomar bebidas alcohólicas con moderación, la cual es la más efectiva, pero si la fiesta se alargó, estas son las recomendaciones:

