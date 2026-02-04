La vitamina que aporta colágeno de forma natural y es ideal para usar después de los 40 años

Mantener una salud integral es una tarea que debe procurarse a cualquier edad , aunque a partir de los 40 años se vuelve más necesario vigilar que los niveles de distintas sustancias sean óptimos. Y una de las sustancias que es indispensable desde los 40 años es el colágeno, pues interfiere con distintas funciones biológicas y por eso se requiere de una producción exitosa.

La buena noticia es que puede conseguirse también a través de la ingesta de vitamina C, que promueve la generación de esta proteína. De acuerdo con información de la Universidad de Texas, las personas mayores a 20 años comienzan a experimentar una reducción en los niveles de colágeno y es aquí cuando el consumo de suplementos puede ser una gran alternativa.

¿Cómo tomar vitamina C para el colágeno?

El ácido ascórbico o la vitamina C ayuda a que el cuerpo absorba los péptidos de colágeno correctamente, alentándolos a una producción en mayor escala que impacta favorablemente en la piel y los músculos principalmente, explica Very Well Health. La cantidad ideal para tomar este suplemento es de 2,5 a 10 gramos de péptidos y de 200 a 500 miligramos del concentrado de la vitamina C.

Los suplementos de vitamina C favorecen la absorción del colágeno en el cuerpo|Canva

Antes de empezar con la ingesta, es conveniente consultar a un especialista que supervise las dosis y pueda recomendar alternativas de utilidad. Además, es indispensable combinar con una dieta rica en nutrientes y que tengan esta vitamina de forma natural , como puede serlo con la ingesta de frutas y verduras. El horario puede ser matutino o entre comidas, dependiendo de las necesidades específicas.

¿Cuáles son los beneficios del colágeno para el cuerpo?

En cuanto a las ventajas que tiene el colágeno en el correcto funcionamiento del cuerpo, un artículo de Anderson Cancer Center, señala que se trata de un grupo de proteínas que proporciona estructura a tejidos como el cartílago, la piel y los tendones.

La producción de colágeno se reduce considerablemente en las mujeres que atraviesan la menopausia|Canva

Y es a partir de los 40 años que los niveles se reducen, agravándose en el caso de las mujeres que estén en la etapa de la menopausia, menciona Web MD. En consecuencia, el organismo ya no es capaz de procesar esta sustancia como se debe y experimenta dificultades para producirlo por sí mismo, así que una alternativa factible para obtener colágeno es el consumo de vitamina C y suplementos prescritos por especialistas.