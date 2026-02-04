Cuántos días a la semana se debe hacer ejercicio para tonificar: NO es diario

Hacer ejercicio es una cuestión de salud a nivel físico y mental , pues la satisfacción de sentirte mejor impacta directamente en tu estado de ánimo. El tiempo recomendado depende de factores como la edad y los propósitos que tengas en mente, ya que cuando los entrenamientos están enfocados a resultados específicos como tonificar, hay que seguir un plan minucioso para lograr cambios favorables.

En este sentido, un artículo de Cleveland Clinic indica que los lapsos sugeridos son de 150 minutos por semana, distribuidos en al menos cuatro días. Durante estas jornadas, lo ideal es combinar actividades aeróbicas moderadas con al menos dos rutinas de entrenamiento de fuerza.

Si quieres tonificar el cuerpo, debes combinar el ejercicio con estilo de vida saludable|Canva

Otro aspecto que hay que tener en cuenta, es que existen ocasiones en las que para tonificar, primero hay que perder peso y reducir grasa localizada, lo cual según datos de Center for Disease Control and Prevention, puede impulsarse al ejercitarse 30 minutos al día por cinco días a la semana.

¿Cómo tonificar el cuerpo más rápido?

Si consideras que ya estás en tu peso ideal (basándote en estatura, edad y complexión), pero ahora quieres enfocarte en tonificar abdomen, brazos y piernas, el siguiente paso es recurrir a un nuevo plan de actividad física que priorice el trabajo con los músculos. Para esto, hay que considerar que intervienen otros factores como la alimentación y el estilo de vida.

Es así que se considera que los mejores ejercicios son aquellos que priorizan el movimiento de todo el cuerpo. Algunas de las actividades físicas recomendadas para tonificar el cuerpo más rápido, son el tenis (para los brazos), la natación (para el torso y piernas), los pilates (para el abdomen, brazos y piernas) y las caminatas (para las articulaciones y mejorar la salud de las articulaciones), indica un artículo de Web MD.

Existen ciertos ejercicios que son sumamente efectivos para tonificar el cuerpo|Canva

Finalmente, en la alimentación, Heathline menciona que se recomiendan aumentar la ingesta de proteína, especialmente en días que se realice el ejercicio de fuerza para tonificarte. Sin embargo, estas dietas y regímenes alimenticios deben ser supervisadas por nutriólogos , ya que ellos conocen las necesidades especiales de cada paciente.