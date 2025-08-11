Las 6 plantas que NUNCA deberías tener en casa porque generan muy mal olor

Entre la enorme variedad de plantas que existen en el mundo, algunas destacan no por su belleza o beneficios, sino por emitir fragancias realmente desagradables, similares al aroma de carne podrida o excremento. Estas plantas, aunque fascinantes desde el punto de vista biológico, pueden resultar sumamente incómodas para tener en espacios cerrados como el hogar, debido a la intensidad y persistencia de su mal olor. Si estás pensando decorar ty hogar de forma natural, no consideres sumar ninguna de estas 6 especies.



Titan arum (Amorphophallus titanum) – “corpse flower”

Según Ecología Verde, esta planta es famosa por su enorme tamaño y su floración poco frecuente, que ocurre solo cada 7 a 9 años. Cuando florece, emite un olor muy fuerte y desagradable que recuerda a carne en descomposición. Este aroma, aunque solo dura entre 24 y 36 horas, es lo suficientemente potente como para causar incomodidad en el ambiente, ya que su función natural es atraer insectos carroñeros para la polinización.

Fuente: Canva Rafflesia arnoldii

Reconocida por ser una de las flores más grandes del mundo, la Rafflesia también produce un olor nauseabundo muy similar al de un cadáver en descomposición. Este fuerte aroma es su mecanismo para atraer a insectos que ayudan en su reproducción. A pesar de su belleza exótica, no es adecuada para tenerla en interiores debido a la intensidad del olor.

Stapelia gigantea – “carrion plant”

Esta suculenta destaca por sus grandes flores que, a simple vista, pueden parecer atractivas, pero su aroma es todo lo contrario: emite un olor a ratón muerto o carne podrida. Este olor fétido sirve para atraer moscas y otros insectos que participan en su polinización natural.

Voodoo lily (Dracunculus vulgaris)

También llamada “stink lily” o “snake lily”, esta planta tiene una flor oscura y exótica que desprende un olor muy fuerte, similar al de la carne podrida. Su fragancia tiene como objetivo atraer insectos carroñeros, pero para quienes la tienen cerca, puede resultar extremadamente desagradable.

Aunque su apariencia es delicada y su uso medicinal es reconocido, la valeriana emite un olor bastante desagradable que a menudo se compara con “calcetines sucios y sudados”. Este aroma puede resultar molesto para tener en espacios interiores.

Ginkgo (Ginkgo biloba) – variedad femenina

Los árboles femeninos de ginkgo producen semillas que, al madurar, desprenden un olor desagradable similar al ácido gástrico o al sudor rancio. Esto se debe a la presencia de ácido butanoico en su fruto, lo que hace que su olor sea poco recomendable para ambientes cerrados o casas.